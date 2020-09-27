В окупованому Росією Криму вигадали спосіб, як поливати посіви стічними водами та при цьому їх не знищити. До таких складних шляхів на півострові вимушені вдаватися через нестачу прісної води.

Посіви у Криму будуть поливати стічними водами Працівники так званого "Кримського федерального університету" навчилися робити стічні води придатними для поливу посівів. Про це розповіли у виданні "Крим.Реалії". Зверніть увагу Нестача води в Криму: Кислиця пояснив, чи спілкується ООН з Поклонською Мовиться про "систему активного біологічного очищення води". Що це означає (як пояснив місцевий еколог, доцент Володимир Подопригора): Цю "систему" розташують на дні водойми, помпа прокачуватиме крізь неї воду, а "система" буде "підтримувати життя певного типу бактерій, які розкладають різні азотовмісні речовини до нітритів і нітратів".

І так, мовляв, "система" працюватиме без втручання людини чи не десятиліттями. Важливий нюанс: біологічне очищення у природньому ставку стічні води будуть проходити лише після очищення у хімічний спосіб (тобто, у промислових очисних спорудах). У підсумку через 2 або 3 місяці вже очищену воду можна буде використовувати для поливу. Навіщо окупантам у Криму залучати стічні води до поливу посівів 85% прісної води до Криму надходило через Північно-Кримський канал із Дніпра. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Окупаційна влада вже визнала, що готується до "найгіршого сценарію" через водопостачання півострова. Росія може навіть визнати ситуацію надзвичайною.

До того ж 2020 рік був чи найбільш посушливим за 150 років спостережень (за словами Аксьонова – контрольованого Росією глави Криму).

Українська ж влада, якщо вірити публічним заявам, водопостачання до анексованого Криму відновлювати наміру не має аж до його деокупації. До теми Мінус одна річка: в окупованому Криму загострюються проблеми з водою – фото Важливо: відповідальність за доступ до води у Криму, згідно з міжнародним законодавством, несе Росія як окупант.