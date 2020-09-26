У Білогірському районі анексованого півострова пересохла ще одна річка. Як кажуть місцеві жителі, також висохли кілька ставків.

Пересохли ставки та колодязі

Через критичну ситуацію з річкою Танасу спорожніли і колодязі. Про це інформують "Крим.Реалії".

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До середини вересня у річці ще було трохи води, проте наприкінці місяця вона пересохла повністю. Така ж ситуація зі ставком, який використовували для водопою худоби та риболовлі.

Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою,

– розповів житель села Кирпичне.

Зверніть увагу! В Криму проблеми не лише з тим, що пересихають ріки, а й з їхньою чистотою. Рівень забруднення річки Салгир в межах Сімферополя перевищує норму в тисячу разів. Така ситуація склалась через каналізаційні стоки, які зливають прямо у водойму.



Русло річки повністю висохло / Фото "Крим. Реалії"

Коротко про ситуацію з водою в анексованому Криму