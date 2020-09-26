Мінус одна річка: в окупованому Криму загострюються проблеми з водою – фото
У Білогірському районі анексованого півострова пересохла ще одна річка. Як кажуть місцеві жителі, також висохли кілька ставків.
Пересохли ставки та колодязі
Через критичну ситуацію з річкою Танасу спорожніли і колодязі. Про це інформують "Крим.Реалії".
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До середини вересня у річці ще було трохи води, проте наприкінці місяця вона пересохла повністю. Така ж ситуація зі ставком, який використовували для водопою худоби та риболовлі.
Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою,
– розповів житель села Кирпичне.
Русло річки повністю висохло / Фото "Крим. Реалії"
Коротко про ситуацію з водою в анексованому Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки ситуація з водопостачанням у Криму дуже погіршилась. На півострові обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.