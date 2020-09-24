У анексованому Росією Сімферополі 23 вересня з кранів замість води потекла коричнева "вода". Мешканці квартир скаржаться, що не можуть помити посуд.

На вулиці Кечметській в Сімферополі з кранів потекла незрозуміла речовина коричневого кольору. Про це повідомляє твітер-акаунт RoksolanaToday&КрымUA та користувачі "ВКонтакте".

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Хто поскаржився на коричневу воду першим

Мешканці будинків на вулиці Кечметській розповіли, що до цього моменту впродовж 2 днів води взагалі не було. Тією рідиною, яка потекла з кранів після цього, люди взагалі не можуть користуватись.

"Одне питання – як помити посуд, попрати, купати малюка зрештою, не кажучи вже про себе, якщо у ванній ось таке тече з крана", – написала в твітері місцева мешканка.

А що, нормально. Камені з неба, г*вно з крана. Що далі!? Ми в цьому "частіше миємо руки", купаємо дітей, перемо. Що чекаємо? Холеру?

– поскаржилась інша мешканка Сімферополя.



Після 2 днів відсутності води у Сімферополі з кранів потекла коричнева речовина / Фото з групи "Чорний список Сімферополь" у "ВКонтакте"

Нечистоти потекли з кранів і на інших вулицях Сімферополя

Після коментарів мешканців будинків на Кечметській до обговорення приєднались жителі інших вулиць Сімферополя:

"У Мар'їно теж вода йде сіра і брудна";

"Скоро буде "бум" на ремонт газових колонок та котлів";

"Такого ще не було, щось новеньке";

"Клас, я вже бачив жовту, синю, зелену, тепер у колекції чорна вода";

"Ви не розумієте, це грязьові ванни".

Дивіться відео як у Сімферополі з крана течуть нечистоти:

Коротко про ситуацію з водою в анексованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.

З настанням спеки ситуація з водопостачанням у Криму дуже погіршилась. На півострові обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.

Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що Україна може відновити водопостачання в Крим, якщо буде загроза гуманітарної катастрофи. Однак у РНБО зауважили, що наразі такої загрози немає.