У Сімферополі замість води з кранів потекли нечистоти: фото і відео
У анексованому Росією Сімферополі 23 вересня з кранів замість води потекла коричнева "вода". Мешканці квартир скаржаться, що не можуть помити посуд.
На вулиці Кечметській в Сімферополі з кранів потекла незрозуміла речовина коричневого кольору. Про це повідомляє твітер-акаунт RoksolanaToday&КрымUA та користувачі "ВКонтакте".
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Хто поскаржився на коричневу воду першим
Мешканці будинків на вулиці Кечметській розповіли, що до цього моменту впродовж 2 днів води взагалі не було. Тією рідиною, яка потекла з кранів після цього, люди взагалі не можуть користуватись.
"Одне питання – як помити посуд, попрати, купати малюка зрештою, не кажучи вже про себе, якщо у ванній ось таке тече з крана", – написала в твітері місцева мешканка.
А що, нормально. Камені з неба, г*вно з крана. Що далі!? Ми в цьому "частіше миємо руки", купаємо дітей, перемо. Що чекаємо? Холеру?
– поскаржилась інша мешканка Сімферополя.
Після 2 днів відсутності води у Сімферополі з кранів потекла коричнева речовина / Фото з групи "Чорний список Сімферополь" у "ВКонтакте"
Нечистоти потекли з кранів і на інших вулицях Сімферополя
Після коментарів мешканців будинків на Кечметській до обговорення приєднались жителі інших вулиць Сімферополя:
- "У Мар'їно теж вода йде сіра і брудна";
- "Скоро буде "бум" на ремонт газових колонок та котлів";
- "Такого ще не було, щось новеньке";
- "Клас, я вже бачив жовту, синю, зелену, тепер у колекції чорна вода";
- "Ви не розумієте, це грязьові ванни".
Дивіться відео як у Сімферополі з крана течуть нечистоти:
Коротко про ситуацію з водою в анексованому Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки ситуація з водопостачанням у Криму дуже погіршилась. На півострові обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що Україна може відновити водопостачання в Крим, якщо буде загроза гуманітарної катастрофи. Однак у РНБО зауважили, що наразі такої загрози немає.