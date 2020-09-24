Україна має повне право зупинити подачу води із річки Дніпро до окупованого Криму. Проте наразі ніхто не перекривав її русло, натомість перекрили канал, що розташовується на українській території.

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Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Зокрема, він підкреслив, що представники окупантів Криму продовжують говорити про питання водопостачання. Так, лунають різні заяви та коментарі щодо того, що хтось не має права "перекривати" річку Дніпро та "позбавляти доступу до води з неї".

На цьому тлі представник президента наголосив:

річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії;

ніхто не перекривав її русло та доступ до її води для людей, що проживають на території, якою протікає річка Дніпро;

Дніпро не тече по територією Криму.

Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила канал, що розташовується на території України, перебуває під юрисдикцією України та фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом. Це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином його використовувати,

– заявив Кориневич.

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