Обговорювати питання щодо постачання води в Крим можна тільки тоді, коли Росія визнає себе окупантом. Потім агресор має звернутись із офіційним проханням до української влади.

Наразі Росія жодного разу не зверталась до України з проханням почати діалог щодо води. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю "Крим Реалії".

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За словами Кислиці, замість цього Росія влаштовує істерики та метушню.

Для того щоб почати розмову про постачання води, вони (влада Росії – 24 канал), по-перше, повинні визнати, себе країною-окупантом і офіційно звернутися, згідно з гуманітарним правом. Вони мають звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте,

– наголосив Кислиця.

Тільки після офіційного звернення окупантів українські міністерства вирішуватимуть, яка повинна бути реакція України.

Що відомо про проблему з водою у Криму