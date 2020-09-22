Посол України в ООН про воду в Крим: Росія має визнати себе окупантом і попросити
Обговорювати питання щодо постачання води в Крим можна тільки тоді, коли Росія визнає себе окупантом. Потім агресор має звернутись із офіційним проханням до української влади.
Наразі Росія жодного разу не зверталась до України з проханням почати діалог щодо води. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю "Крим Реалії".
До речі Окупанти у Криму розказали, як планують вирішити проблему подачі води на півострові
За словами Кислиці, замість цього Росія влаштовує істерики та метушню.
Для того щоб почати розмову про постачання води, вони (влада Росії – 24 канал), по-перше, повинні визнати, себе країною-окупантом і офіційно звернутися, згідно з гуманітарним правом. Вони мають звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте,
– наголосив Кислиця.
Тільки після офіційного звернення окупантів українські міністерства вирішуватимуть, яка повинна бути реакція України.
Що відомо про проблему з водою у Криму
- До 2014 року Україна забезпечувала Крим водою через Північно-Кримський канал.
- Після анексії півострова Росією Україна зупинила подачу води.
- Влітку 2020 року окупаційна влада Криму визнала, що на півострові існує дефіцит води та закликала кримчан економити ресурс.
- З 24 серпня у Криму запровадили обмеження подачі води. Зокрема, у деяких районах воду дають погодинно.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що Україна може відновити водопостачання в Крим, якщо буде загроза гуманітарної катастрофи.
- Однак В РНБО України заявили, що такої загрози немає.