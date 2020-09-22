Водосховища в Криму заповнені всього на 25%. Бракує прісної води. Окупаційна влада півострова планує застосувати установки з опріснення морської води, щоб вирішити цю проблему.

Водосховища наповнюються ресурсами з річок, а також за допомогою рясних дощів. Однак цього вкрай мало, для того, щоб повністю забезпечити півострів водою. Про це розповів так званий голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки Ігор Вайль, інформує ТАСС.

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Яка ситуація з подачею води у Криму

Влітку 2020 року окупанти в Криму визнали, що на півострові існує дефіцит прісної води. За серпень її запаси скоротились на 12 мільйонів кубів.

З 7 вересня в Сімферополі та ще в 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почався третій і найжорсткіший етап обмежень подачі води. Причини: посуха й обміління Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ. Зараз питну воду подають вранці і ввечері по годинах.

16 вересня ЗМІ повідомили, що у Криму повністю висохло Сімферопольське водосховище.

З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму вводять обмеження з подачі води.

Як окупаційна влада Криму планує вирішити проблему з водою

Так званий глава російської Ради міністрів Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що ситуацію із забезпечення водою Криму контролюють. Наразі бурять нові свердловини, які дадуть додатковий приплив води.

За необхідності жителям воду підвезуть, а також встановлять накопичувальні ємності. Без води кримчани не залишаться,

– заявив Гоцанюк.

Які райони першими почнуть отримувати воду

За словами Гоцанюка, зараз роблять заміну силового обладнання та насосів. Це дозволить забезпечити водопостачання у мікрорайони, де існує проблема з тиском води. Зокрема, мова йде про мікрорайон Червона гірка в Сімферополі і прилеглих до неї вулицях.

Щоб забезпечити Сімферополь водою, проводять роботи зі збільшення підйому води з артезіанських джерел до 70 тисяч кубічних метрів на добу. Це допоможе збільшити постачу питної води в Сімферопіль на 45%.

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