У Криму ще 29 поселень без води: окупанти заявили, що доставлятимуть її цистернами
В окупованому Криму пересохли ще декілька свердловин, які забезпечують водою 29 населених пунктів. Наразі їхні жителі отримують прісну воду в режимному водопостачанні.
Воду в ці населені пункти окупанти привозитимуть у спеціальних цистернах. Про це з посиланням на самопроголошену владу півострова 21 вересня повідомляє "Крим. Реалії".
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На ранок сьогоднішнього дня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води у зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник,
– повідомили окупанти.
Назви населених пунктів, які опинилися у водяній пастці, не повідомляють.
Що відбувається з водою у Криму
- З кінця серпня окупанти подають воду за графіком у 39 населених пунктах. Однак місцеві жителі вже повідомили про перебої у роботі водопостачання.
- У деяких районах Сімферополя жителі не отримують води навіть у зазначені в графіку дві години на добу. У багатоповерхівках вода не підіймається вище 5 поверху. Навіть коли дорогоцінна вода тече з крана, вона має неприємний жовто-коричневий відтінок.
Дефіцит води у Криму: що варто знати
- Упродовж десятиліть воду в Крим постачали з України через Північно-Кримський канал. Однак після окупації півострова Росією у 2014 році Україна припинила водопостачання.
- Вже у 2020 році самопроголошена влада Криму оголосила, що на півострові дефіцит прісної води. За місяць її запаси скоротились на 12 мільйонів кубів.
- В українському уряді заявили: відновлення постачання води до Криму можливе виключно після деокупації півострова.
- 16 вересня місцеві ЗМІ повідомили, що Сімферопольське водосховище повністю висохло.