В окупованому Криму пересохли ще декілька свердловин, які забезпечують водою 29 населених пунктів. Наразі їхні жителі отримують прісну воду в режимному водопостачанні.

Воду в ці населені пункти окупанти привозитимуть у спеціальних цистернах. Про це з посиланням на самопроголошену владу півострова 21 вересня повідомляє "Крим. Реалії".

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На ранок сьогоднішнього дня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води у зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник,

– повідомили окупанти.

Назви населених пунктів, які опинилися у водяній пастці, не повідомляють.

Що відбувається з водою у Криму

З кінця серпня окупанти подають воду за графіком у 39 населених пунктах. Однак місцеві жителі вже повідомили про перебої у роботі водопостачання.

У деяких районах Сімферополя жителі не отримують води навіть у зазначені в графіку дві години на добу. У багатоповерхівках вода не підіймається вище 5 поверху. Навіть коли дорогоцінна вода тече з крана, вона має неприємний жовто-коричневий відтінок.

Увага! Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає, що окупаційна влада повинна забезпечити усім необхідним мирне населення цієї території. Відтак питання водопостачання Криму – це відповідальність Росії, а не України.

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