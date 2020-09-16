Сімферопольське водосховище повністю висохло: фото екологічного лиха
Початок осені видався доволі сонячним, спекотним і сухим на всій території України. Це вплинуло й на екологічну ситуацію в окупованому Сімферополі, де повністю висохло Сімферопольське водосховище.
Про ситуацію з водосховищем поблизу адміністративного центру АР Крим розповідає паблік "Кримський бандерівець" у телеграмі.
До слова Окупанти брехнею випрошують подачу води у Крим: що вигадали ставленики Кремля
На опублікованих фото помітно, що водосховище поблизу Сімферополя вже встигло не лише обміліти, але й обрости рослинністю. Колись повноводне сховище стало звичайним полем.
Сімферопольське водосховище повністю пересохло (наш час) / Фото "Кримський бандерівець"
Сімферопольське водосховище до окупації / Фото "Кримський бандерівець"
Сімферопольське водосховище в Криму: карта
Звідки окупанти беруть воду для Сімферополя
Сімферополь – не лише адміністративний центр Криму, але й поряд з Севастополем одне з найбільших міст півострова, де до окупації Росією проживали майже 340 тисяч людей.
Для цього окупанти вирішили використовувати воду з Тайгінського водосховища, що поблизу міста Білогірська, розповідає "Крым.Реалии".
Для цього воду з водосховища регулярно викачують за допомогою труб, що подають її напряму в Сімферополь, або ж автомобілів, якими перевозять питну воду.
Через це сильно обміліло й саме Тайгінське водосховище. Тож воно може зникнути вслід за Сімферопольським. Схоже, це лише питання часу.
Обміліле Тайгінське водосховище / Фото "Крим.Реалії"
Труби, якими постачають воду в Сімферополь / Фото "Крим.Реалії"
Чому в Криму виникло екологічне лихо
- Тут є дві причини. Перша всім відома – після анексії півострова Україна перекрила Північнокримський канал, через який у Крим надходила вода з Дніпра.
- Друга, але не за важливістю, причина полягає в масовій мілітаризації півострова. Росія, окупувавши Крим, масово почала стягувати туди війська, на потреби яких потрібно багато води.
- Експерти стверджують, що навіть за умов перекриття Північнокримського каналу на потреби цивільних води було б цілком достатньо.
Чи повинна Україна відновити постачання води в Крим?
Згідно з нормами міжнародного права, в умовах війни за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях відповідає саме держава-окупант.
Тож коли українська влада відновить постачання води в Крим, то цим лише зробить анексію дешевшою для Росії. Та й постає моральне питання – чи повинна Україна поїти війська, що забрали в неї частину території?