Початок осені видався доволі сонячним, спекотним і сухим на всій території України. Це вплинуло й на екологічну ситуацію в окупованому Сімферополі, де повністю висохло Сімферопольське водосховище.

Про ситуацію з водосховищем поблизу адміністративного центру АР Крим розповідає паблік "Кримський бандерівець" у телеграмі.

До слова Окупанти брехнею випрошують подачу води у Крим: що вигадали ставленики Кремля

На опублікованих фото помітно, що водосховище поблизу Сімферополя вже встигло не лише обміліти, але й обрости рослинністю. Колись повноводне сховище стало звичайним полем.



Сімферопольське водосховище повністю пересохло (наш час) / Фото "Кримський бандерівець"



Сімферопольське водосховище до окупації / Фото "Кримський бандерівець"

Сімферопольське водосховище в Криму: карта

Звідки окупанти беруть воду для Сімферополя

Сімферополь – не лише адміністративний центр Криму, але й поряд з Севастополем одне з найбільших міст півострова, де до окупації Росією проживали майже 340 тисяч людей.

Для цього окупанти вирішили використовувати воду з Тайгінського водосховища, що поблизу міста Білогірська, розповідає "Крым.Реалии".

Для цього воду з водосховища регулярно викачують за допомогою труб, що подають її напряму в Сімферополь, або ж автомобілів, якими перевозять питну воду.

Через це сильно обміліло й саме Тайгінське водосховище. Тож воно може зникнути вслід за Сімферопольським. Схоже, це лише питання часу.



Обміліле Тайгінське водосховище / Фото "Крим.Реалії"



Труби, якими постачають воду в Сімферополь / Фото "Крим.Реалії"

Чому в Криму виникло екологічне лихо

Тут є дві причини. Перша всім відома – після анексії півострова Україна перекрила Північнокримський канал, через який у Крим надходила вода з Дніпра.

Друга, але не за важливістю, причина полягає в масовій мілітаризації півострова. Росія, окупувавши Крим, масово почала стягувати туди війська, на потреби яких потрібно багато води.

Експерти стверджують, що навіть за умов перекриття Північнокримського каналу на потреби цивільних води було б цілком достатньо.