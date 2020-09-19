Окупанти у Криму обмежать подачу води в 3 населених пунктах
Самопроголошена влада Криму обмежить подачу воду відразу в 3 населених пунктах. Серед "щасливців" опинилися Алушта, Партеніт та Малий Маяк.
З 23 вересня у цих населених пунктах в нічний час у системі водопроводу знижуватимуть тиск. Про це самопроголошена глава адміністрації Алушти Галина Огнєва написала на своїй сторінці у фейсбуці.
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Вода буде, однак йтиме під низьким тиском. Окупаційна влада півострова зазначає, що це нібито допоможе заощадити прісну воду та не допустити повного її зникнення.
Окупанти добралися навіть до ванних кімнат кримчан. Огнєва закликала жителів Алушти не набирати на ніч ванни та інші великі ємкості. Вода нібито буде вранці, вдень і ввечері.
Самопроголошена посадовиця наголосила, що в Ізобільненському водосховищі води вистачить тільки до грудня.
Дефіцит води у Криму: що варто знати
- Упродовж десятиліть Україна забезпечувала півострів Крим прісною водою.
- Фактично 85% прісної води, необхідної для нормального життя на півострові, надходило з Дніпра через Північно-Кримський канал.
- Після анексії Криму у 2014 році Україна припинила поставки води до Криму. Окупаційна влада півострова закликала людей економити цінний ресурс.
- Влітку 2020 року самопроголошена влада Криму визнала, що на півострові дефіцит прісної води. Тільки за місяць її запаси скоротились на 12 мільйонів кубів.
- В українському уряді наголосили: відновлення постачання води до Криму можливе виключно у випадку деокупації півострова.
- 16 вересня ЗМІ повідомили, що у Криму повністю висохло Сімферопольське водосховище.