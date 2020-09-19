Самопроголошена влада Криму обмежить подачу воду відразу в 3 населених пунктах. Серед "щасливців" опинилися Алушта, Партеніт та Малий Маяк.

З 23 вересня у цих населених пунктах в нічний час у системі водопроводу знижуватимуть тиск. Про це самопроголошена глава адміністрації Алушти Галина Огнєва написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вода буде, однак йтиме під низьким тиском. Окупаційна влада півострова зазначає, що це нібито допоможе заощадити прісну воду та не допустити повного її зникнення.

Окупанти добралися навіть до ванних кімнат кримчан. Огнєва закликала жителів Алушти не набирати на ніч ванни та інші великі ємкості. Вода нібито буде вранці, вдень і ввечері.

Самопроголошена посадовиця наголосила, що в Ізобільненському водосховищі води вистачить тільки до грудня.

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