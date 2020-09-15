Україна не має наміру забезпечувати водопостачання Криму, допоки півострів перебуває в російській окупації. Відтак російська влада повинна подбати про забезпечення цих територій водою.

З такою заявою виступили в МЗС України, відреагувавши на погрози російських чиновників подати позов проти України про нібито порушення норм міжнародного права.

"МЗС України заявляє, що водопостачання до Криму з континентальної України буде повністю відновлене тільки після повної деокупації півострова. Така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права", – йдеться в заяві українського міністерства.

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Там також нагадали, що забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, як і у випадку з забезпеченням тимчасово окупованої території іншими ресурсами, продуктами харчування та медичними матеріалами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, повністю відноситься до зобов’язань держави-окупанта – Російської Федерації.

Українська заява розлютила окупантів

Така заява українського МЗС викликала агресію в російських окупантів в Криму. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов переконаний, що Україна таки подасть воду на півострів.

"Це стане можливим тільки після того, як Україна звільниться від окупаційного режиму, який сьогодні править сусідньою країною і сам знаходиться під зовнішнім управлінням", – йдеться в повідомленні представників окупантів.

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Як і російські політики, він теж погрожує "притягненням організаторів водної блокади до кримінальної відповідальності за російським і міжнародним законам". Поки ж переконує, що вирішувати питання водопостачання півострова обіцяє "можливостями та ресурсами Криму та Росії".