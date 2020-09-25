В тисячу разів перевищує норму: окупанти бідкаються через забруднення найбільшої річки Криму
Рівень забруднення річки Салгир в межах Сімферополя перевищує норму в тисячу разів. Це ствердив псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов.
Під час наради щодо проблеми водопостачання глава окупованого півострова зазначив, що причина забруднення – каналізаційні стоки. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".
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За словами Аксьонова, річка Салгир отримує майже 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків.
Ми заявили ще раз у федеральний уряд, щоб все-таки в Укромному поставити сучасні очисні. Але є питання, що система очищення каналізаційних стоків інша. Забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в тисячу разів вище за норму,
– сказав він.
Раніше голова російського "Міністерства екології та природних ресурсів Криму" Геннадій Нараїв повідомив, що в Залізничному районі Сімферополя невідомі зливали каналізацію в струмок Мокрий Лог.
Водопостачання Сімферополя: де окупанти беруть питну воду
- Окупанти використовують воду з Тайгінського водосховища, що поблизу міста Білогірська.
- Для цього воду з водосховища регулярно викачують за допомогою труб, що подають її напряму в Сімферополь, або ж автомобілів, якими перевозять питну воду.
- Внаслідок цього Тайгінське водосховище сильно обміліло, тому воно може зникнути вслід за Сімферопольським.