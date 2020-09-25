Рівень забруднення річки Салгир в межах Сімферополя перевищує норму в тисячу разів. Це ствердив псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов.

Під час наради щодо проблеми водопостачання глава окупованого півострова зазначив, що причина забруднення – каналізаційні стоки. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".

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За словами Аксьонова, річка Салгир отримує майже 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків.

Ми заявили ще раз у федеральний уряд, щоб все-таки в Укромному поставити сучасні очисні. Але є питання, що система очищення каналізаційних стоків інша. Забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в тисячу разів вище за норму,

– сказав він.

Раніше голова російського "Міністерства екології та природних ресурсів Криму" Геннадій Нараїв повідомив, що в Залізничному районі Сімферополя невідомі зливали каналізацію в струмок Мокрий Лог.

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