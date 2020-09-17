У деяких районах окупованого півострова, наприклад, в одному з найбільших його міст Сімферополі через посуху і обміління водосховищ, які настали через прихід Росії, почався третій – найжорсткіший етап обмежень подачі води. Питну воду місцевим подають чітко за годинами – декілька крапель вранці та ввечері.

Так люди живут уже месяц и это не предел катастрофы. Российские оккупанты в истерике готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением Крыма. Если некоторые местные, которые вынуждены были остаться под российским гнётом еще как-то перебиваются жидкостью из собственных скважин, то приезжие из русских глубинок оккупанты в припадке не сдерживают дым из своего немытого гузна. Подробнее об этом читайте в блоге "АнтиФейк" ​​на 24 канале.

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Что пьют жители Крыма

Российские пропагандисты на федеральном канале уже не скрывают, что Кремль может напасть на Украину, чтоб получить доступ к воде.

Смотрите российский сюжет об доступе к воде: видео

Украина обеспечивала Крым водой на 85%, но у России после оккупации была возможность хотя бы отсрочить катастрофу на полуострове. Проблема в том, что Россия не у себя дома, а поэтому не задумывается над тем, как беречь украинский Крым. Плевать, в прямом смысле слова, Кремль хотел: что жители пьют, чем моются и поливают поля. Для Путина главное, чтоб вода была у его вассалов.

Россия к своему-то дому не с особым трепетом, мягко говоря, относится, а тут захваченные земли. Вместо того, чтоб нормировано добывать воду постепенно из множества разных источников кремлевские выродки варварски осушивают скважины по одной и сразу. Подобное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Если под контролем украинской власти Крым был лидером по выращиванию риса, то с Россией крымский рис канул в историю. Его просто перестали выращивать, как и большинство других культур. На степном Крыму как на аграрном крае Россия поставила крест. Равно как и на социальной стабильности и достатке жителей полуострова, ведь фермеры потеряли работу, а скот вырезали. Хотя вырезать следовало б абсолютно других тварей.

Колоссальные убытки Кремля

Кремль несет колоссальные убытки, поэтому вода для России в Крыму – на вес золота и для неё это словно наказание за оккупацию полуострова. Если Украина крутанет вентель, то на этом же вентеле в мире крутанут и Украину, которая в миг потеряет Крым. Это будет жест легализации российской власти на его территории, а с Украиной никто больше не станет обсуждать оккупацию. Кто станет защищать нас от тирана, которому мы бегаем за сигаретами?

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Остается вопрос, который исключительно доносится из российской пропаганды – как же это Украина не даст украинцам воды? Согласно нормам международного права Россия, оккупировавшая Крым, ответственна за обеспечение жителей полуострова. Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после 6 лет захвата территории.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа. Воду, по его словам, передадут исключительно жителям, но не российским военным. Каким образом это организуют – не знаю ни я, ни Кравчук, ни кто-либо другой,

– сказал журналист.

Глядя на то, что происходит в Крыму стоит задуматься жителям оккупированного Донбасса, ведь там товары на полках давно редеют и остается лишь наслаждаться пищей стрёмного производства. Тем более местные ватажки уже запугивают жителей Донбасса, что скоро укры полезут в окна днровцев и будут высасывать всю воду из крана.

Смотрите российский сюжет об угле в Донбассе: видео

Но зачастую люди, если и замечают трагедию вокруг себя, то только в момент катастрофы. Но рядом нет Холдена Колфилда, который словит вас над пропастью во ржи. Людям с детской наивностью после ржаного поля придется упасть в пропасть разочарования.

Как происходило водоснабжения Крыма

К аннексии Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией в 2014 году Украина прекратила водоснабжения. Фактически Крым потерял 85% пресной воды. Его запасы сейчас пополняют из подземных источников, однако экологи утверждают, что такие действия могут привести к засолению почвы. Самопровозглашенная власть Крыма призывает жителей экономить пресную воду.

Юрий Безменов – специалист советской пропаганды, дезинформации и сотрудник КГБ, которому так противна была российская мечта – завладеть всем миром, что он бежал на Запад. В 80-х он в красках описал схему работы советов на территории других стран, по методичке которых сегодня действует Россия в Украине.

Сначала с помощью пропаганды людей убеждают в том, что они угнетенные.

Эти угнетенные массы восстают против их, так называемых, правых режимов.

На этих территориях немедленно устанавливается новая народная демократия, которая в ту же секунду в пропаганде этой республики впадает в немилость у "западного американского империализма".

Тут начинаются проблемы. Устанавливается цензура СМИ, репрессируют всех в чем-либо несогласных, в республиках появляется дефицит еды и воды. Запомните этот пункт, оккупированные территории в Украине сейчас на этом этапе. А далее что? Ранее угнетенные, а теперь вроде как освобожденные от гнета тысячами побегут из своей новой республики, получая в спину пули от заградительных отрядов.