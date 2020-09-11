Захарченко, Гіві, Моторола – всі вони били себе по косоворотці на грудях, коли погрожували зайти на танках в Київ. У підсумку, їх амбіції закопані в глибокій шахті, де всюди розставлені коптильні котли із запахом сірки.

Их заветная цель досталась в наследство "высокороссу с ДНР" Денису Пушилину, который постоянно грозится пройти до последнего ярда за тачдауном. Об этом говорится в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Он и подобные ему ватные палочки – инфицированы. Они переносят заразу под названием "русский мир", которая разрушает хуже уханского вируса все, к чему прикасается.

Его первые симптомы – слепота и бананы в ушах. Человек перестает воспринимать правдивую информацию, принимая российскую пропаганду за чистую монету. Правда перестает людям что-то говорить, даже когда они видят вокруг себя полную антиутопию.

Недуг длится до того момента, пока не в чем не повинные люди не получают пинка русским военным сапогом под зад, когда им протягивают веревку. С виселицы, когда стоишь выше остальных, сразу видится вся ясная картина.

Но в этот момент становится слишком поздно махать после драки кулаками. Путинский режим не чтит тех, кто что-то видит. Из списка репрессированныхеретиков назад пути нет.

Искаженная картина реальности

Одна из проблем оккупированного Донбасса состоит в том, что этот регион застрял на ничтожном уровне развития тех, кто им руководит. Продувная бестия разводной пирамиды МММ, которой являлся главарь группировки ДНР до войны Денис Пушилин, отчаянно строит из себя местного феодала. Путинская пешка заправляет на этом бале сатаны, хотя королева на донбасской доске – именно народ Донбасса.



Денис Пушилин / Фото "РИА Новости"

Как же это получается? Россия годами вынашивала в среде украинцев на оккупированном востоке искаженную картину реальности. В этом мире, несмотря на доступ информации, верят пропаганде, которая поставила четкие расистские рамки – не россиянин, значит, враг.

Украинец для них хохол, американец – пендос, только исконно русское не должно быть чуждо. Украинцы, которые защищают свою землю – русофобы. И любая защита расценивается как антикремлевский проект.

Так называемые "Новости на Донбассе" – это контролируемая старыми КГБ-шниками организация, которая работает над тем, чтобы эти слова в моих устах для жителей оккупированных территорий казались абсурдом.

Кремль пытается контролировать хромосомы людей, а всех неуверенных вдруг что подтолкнут на путь истинный прикладом автомата в спину.

Угрозы террористов

Пушилин в последнее время смахивает на кота на пороге, которому вы открыли дверь: он и орать продолжает, и внутрь не заходит. То возьмет Украину на рассвете, то на закате, то во вторник, то в четверг.

Подобные заявления предводителей террористов ОРДЛО про наступление – это меню из шантажа украинской власти на первое, манипуляции для внутреннего потребителя на второе и компот: фальшивый героизм для путинской пешки.

Справка. Главарь боевиков "ДНР" Пушилин пригрозил напасть на позиции ВСУ утром 7 сентября. Мол, украинцы нарушили режим тишины и копают какие-то укрепления (ОБСЕ это, конечно, опровергла). Обстрел не состоялся, но на Донбассе обострилась ситуация.



В частности, 6 сентября погиб военный ВСУ. Перемирие без потерь продолжалось до тех пор 41 день – с 27 июля. Затем боевики несколько раз переносили дату нападения, а в итоге передумали и запросили срочно собрать Трехстороннюю контактную группу.



9 сентября заседание ТКГ прошло. Там решили провести инспекцию в Шумах совместно делегацией Украины, ОБСЕ и боевиков. На следующий день ее отменили из-за новых требований России. После этого боевики прицельно обстреляли украинские позиции возле Шумов.

Раз в демисезон лидеры террористов открыто шантажируют Украину армией. Во-первых, это дерзкая рисовка "высокороссов", которые сидят у черта за пазухой. Мол, мы тут что-то решаем и в любой момент, если понадобится, можем взять любую украинскую позицию.

Это тот случай, когда на словах ты – Лев Толстой, а на деле Донцова обыкновенная. Естественно, подобные идеи рождаются не в деревянных скворешниках предводителей группировок, а диктуются с Кремля.

Сейчас проблемой для России является шаткая хватка политического шантажа Украины на переговорах в Трехсторонней контактной группе и нормандском формате. Поэтому в ход идут угрозы кулака.

Для внутреннего персонажа пропаганда опять во всем обвинила хунту. В них главарь террористов "ДНР" назвал украинские укрепления "незаконно возведенными сооружениями", хотя такое описание больше подходит для самого Пушилина.

Российские гарпии сразу же обвинили Украину в том, что она не соблюдает условия перемирия и теперь, в случае эскалации конфликта используют это как оправдание. Мол, видите, мы защищались от укров.

Катастрофа на Донбассе

В это время катастрофа Донбасса без Украины становится все ближе. Захарченки, Гиви, Мотороллы и Пушилины превращаются в пыль, оставляя после себя кучку фекалий и руины. Из-за тех, кто строит русским мир на Донбассе, страдают зомбированные люди.

Территория уже отстает от развития Украины и той же России, а с такими темпами скоро начнет отставать от северной Кореи. Время тикает, а, значит, для тех, кто свято верит в святость Кремля пинок российского военного сапога под зад и веревка все ближе.

Пушилин же особо рыпаться в сторону Киева не станет. Ему хозяин не разрешит, потому что сегодня Путину нужен конфликт на оккупированных территориях в таком виде, в каком он есть сейчас: то горит и искрится, то тлеет в тишине.

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А Европе не нужна война в центре континента. И не забывайте о том, что Донбасс и Сирия высасывают с Кремля деньги, которых у России и так не в избытке из-за санкций.