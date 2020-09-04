Донбас все більше стає схожим на концтабір. Росія перетворила шахтарів в рабів в галерах, які працюють безкоштовно і думають про втечу. Не здивуюся, якщо в один день над входом деяких шахт повісять слова Арбайт Махт Фрай.

При всем этом российским пропагандистам хватает совести еще хвастаться выдуманными достижениями и дальше вешать рабочим на уши русскую лапшу. Как российская власть не платит горнякам зарплаты, уничтожает шахты, а потом врет рабочим про успехи и счастливое будущее на день шахтера – читайте в "АнтиФейк" на 24 канале.

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Вспомните, как в сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино" деревянный мальчик повстречался с двумя рыцарями наживы – лисой Алисой и котом Базилио. Эти наперсточники запугали ребенка историями про дьявольское влияние Запада и предложили ему отправиться не домой, а в Страну Дураков, где есть волшебная поляна под названием Поле Чудес.

На этом поле, говорят, выкопай, Буратино, ямку, скажи 3 раза: "Крекс, фекс, пекс", положи в ямку золотой, который дал тебе Сорос, засыпь землёй, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты.

День шахтера с экранов телевизорова

Казалось бы, ну, как Буратино может повестись на такую скупую бананотехнологию? Ведь всему окружающему миру вокруг понятно, что это разводняк чистой воды. Теперь, когда наступило горькое послевкусие, Донбас доедает свои 3 корочки хлеба. Прекрасный тому пример – один из самых значимых праздников для региона – день шахтера, который традиционно отмечают в конце августа.

Бравые высокороссы с помощью сюжетов подобных пропагантистских птенцов пытаются усмирить недовольство шахтеров. Мол, вот вам наша благодарность с экранов телевизоров за вашу работу. Вот только одной благодарностью сыт не будешь.

Сюжет российских пропагандистов о шахтерах:

На Донбассе существует два параллельных мира.

Про первый – виртуальный – рассказывают с экранов российские пропагандоны. В нем шахтеров, вроде как, ценят и благодарят за труд.

А второй мир – реальный, в котором некоторым шахтерам даже не платят деньги за их работу уже больше трех месяцев, а шахты уничтожают. Рабочие пытаются бастовать и требовать свои деньги, но сдаются под дулом автоматов.

Теперь байкот не действует на оккупированной территории, ровно как и не соблюдаются права человека. Всех активистов чуть что вывозят на подвал.

Так было, например, в Антраците, когда шахтеры опустились в шахту и не поднимались наверх в знак протеста. А активисты на поверхности просто исчезали. В канун дня шахтера горняки макеевской шахты робко поинтересовались у террориста Чипушилина, когда же с ними все-таки рассчитаются за их работу. Главарь группировки на вопрос не ответил, просто покивал гривой и подтвердил, что долги есть.

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Помнится, фашистская украинская хунта в честь праздников выплачивала горнякам гонорары, а высокороссы не могут выплатить даже долги. Сам солнцеликий Денис Чипушилин признает, что Донбасс с присутствием русской весны перестал быть жизнеспособным.

Шахтеров превращают в рабов

Люди у руля республик – вот кто зарабатывает денюжки, делая из работников – рабов. Тот же Чипушилин, который голый-босый пришел к власти, тихонько продает добытое другими черное золото и живет в чужих домах. По словам самих горняков, сумма задолженности перед рабочими Донбасса уже находится в районе двух миллиардов рублей. Естественно, такие деньги никто не заинтересован раздавать, а тела на тронах республик просто наживаются на ресурсах. А что по поводу вопросов граждан – где деньги и что им делать – так у российских чинуш есть на это универсальный ответ: "Денег нет, но вы держитесь".

До теми Ілюзії окупації і скільки проживе Донбас під егідою Росії

"Крекс-пекс-фекс" ожидаемо для всех оказался разводняком, но террористы "Л/ДНР" продолжают кормить шахтеров надеждами, что уже вот-вот те смогут работать в шахтах и ежемесячно получать деньги за свой труд. Пока у горняков лишь 3 пути:

смиренно работать за спасибо;

ездить на заработки в Россию;

поступать в ряды наёмников.

Благо, свою армию Россия финансирует, в отличие от шахтеров, регулярно. И тогда исполнится давняя российская фантазия про шахтеров, которые встали воевать против Украины.

А тем временем Кремль на фоне лживо пророчит жителям оккупированных территорий слова Луция Сенеки – через тернии они совсем скоро дотянутся к звездам. Правда, за колючими зарослями все никак просвета не видно, а звезды там только российские, которые приезжают на Донбасс давать праздничные концерты и подарить людям фальшивое счастье.