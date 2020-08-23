Російські платники податків колись звертали увагу на які убогі програми, які транслюють на окупованих територіях України, йдуть їхні податки? Якщо на Росії федеральна пропаганда дійсно майстерно проводить лоботомію мозку і пригнічує власну думку громадян країни, то на Донбасі це все більше схоже на легкий промоушн Кремля з тимчасовим ефектом.

"Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить", – говорил австрийский психолог Зигмунд Фройд. Осталось дождаться когда эти дешевые иллюзии развеются. Ведь, как может когда-то великий, могучий, плодовитый Донбасс, который еще шесть лет назад гордо бил себя кулаком в грудь и утверждал, что способен прокормить всю Украину, теперь существовать на иждивении России?

В российском праве иждивенец — это нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Именно таким и станет Донбасс под эгидой России – подробнее об этом читайте в блоге "АнтиФейк" ​​на 24 канале.

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Почему повесть "Скотный Двор" напоминает агресию России

"Уже вся Европа едет сюда и заказывает у бедных украинских женщин детей, причем выбирает цвет рост и так далее. Украина стала инкубатором. Украина распродала всю землю, Украина распродала весь янтарь, все недра. Банк крови, мы понимаем о чем это. И сейчас Украина станет такой помойкой, куда будет весь криминалитет мира и Европы приезжать легализировать деньги добытые преступным путем," – говорится в сюжете.

Смотрите российский сюжет об Украине: видео

В своей повести "Скотный Двор" Джордж Оруэлл показал перерождение революционных принципов. Постепенный переход от идей всеобщего равенства к тоталитаризму. Животные, в борьбе за безграничную свободу, изгнали владельца фермы мистера Джонса и в итоге, вместо бесплатной пищи и вольности получили диктатора-свинью по кличке Наполеон.

Сейчас мы не будем проводить полный анализ повести. Нам важны лишь 2 ее персонажа:

Наполеон – агрессивный хряк, получивший безграничную власть на Скотном дворе после восстания;

– агрессивный хряк, получивший безграничную власть на Скотном дворе после восстания; Обвал – его главный соперник, который искренне верит в построение общества равных.

Наполеон с помощью армии псов, которой нет у его соперника, изгнал Обвала с Двора. И тут неуравновешенный тиран устраивает жителям фермы кремлевскую мозгомойку. Диктатор убеждает народ в том, что в битве против людей, где Обвал яро защищал своих и даже получил ранение, на самом деле пытался помешать животным с Фермы. Еще и делал это на деньги Сороса.

А после Наполеон и вовсе все беды скидывает на Обвала, который даже не появляется во Дворе:

Ключ пропал – это Обвал скомуниздил; Мельницу разрушили – это Обвал обрушил; Куры не несут яиц и те из-за Обвала.

Ничего не напоминает?

"Крыша течет, а в результате плесень на стенах. кроме этого выпадают кирпичи. этот дом, кажется, вот-вот распадется словно карточный. к этому привело халатное отношение властей", – уверяют в российском сюжете.

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Седьмой год Донбасс хрустит из-за подошв российских берц, которые ступили на украинскую землю и до сих пор местные пропагандисты в потекших крышах винят фашистскую хунту. Это Обвал сломал. Ну ладно, украинские комунальщики 6 лет не могли добраться до донецких домов, но где же все это время были бравые высокороссы?

В этом году на капитальный ремонт здания были выделены средства, но восстановление так и не началось,

– сказал журналист.

Так жить нельзя, – обратите внимание, именно такое название профнепригодные пропагандисты дали своему сюжету и это тот редкий случай, когда я с ними согласен. Так жить нельзя.

Для пропаганды Путина очень значим контраст: что было до него и при нем. Он пытается продемонстрировать глубокое понимание чаяний людей и этот прием пытается переманить пропаганда главы так званой ДНР Дениса Чипушилина, который приезжает торговать физиономией на каждый участок, где проводятся работы любого типа: рубка деревьев, ремонт дома, установка бордюра.

Денис Чипушилин / Фото Антикор

Уже даже местные жители развеивают оккупационные иллюзии и открыто в лицо называют Чипушилина фальшивым очковтирателем.



"Работы начались только в тот день, когда на место приехал глава государства. А теперь очередная, простите Денис Владимирович, показуха. Привезли сегодня все. Все, что нужно было. Две недели не везли ничего. Вот обижайтесь, не обижайтесь: вымыли асфальт, закапали ямы, всё!", – сказала местная женщина.

Россия заморозила жизнь Приднестровья

"Состоялся торжественный митинг, на котором извлекли и вскрыли капсулу времени, заложенную советскими ребятами 50 лет назад", – сказала ведущая российского телеканала.

Смотрите российский сюжет об митинге: видео

Представьте, целых 50 лет прошло. В мире появился интернет и TikTok, люди начали хайпить, фиксить, флексить, колонизируют Марс. Пушилин за это время родился, разорил кучу людей пирамидой МММ и стал вождем российской колонии, а Путин развелся и сделал лепосакцию своей трухлявой задницы.

И только для этого листка бумаги спустя 50 лет мир не изменился. Его как закапывали советские люди, так и выкапывают пионеры с российскими флагами. В магазине расплачиваются рублями, а президент США все так же гадит по русским подъездам.

Мир вокруг не стал свободным и демократичным. Страна изолирована, экономика разрушена и все держится лишь на каких-то российских подачках и обещаниях, что вот-вот война закончится и Донбасс засияет новыми красками в объятиях России. И тут очень четкую аналогию перспективы ЛНР и ДНР провел представитель Донецка в трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский с реальностью Приднестровья.

Война в Приднестровье была уже практически 30 лет назад, а эта территория до сих пор полностью зависима от подачек из РФ,

– заявил Казанский.

Пока мир движется вперед, Россия заморозила жизнь Приднестровья уже на 30 лет, хотя там почти все это время нет войны или блокады. Они так и не стали частью Федерации и до сих пор являются непризнанным государством. Эта территория живет лишь за кремлевское снисхождение.

Какое будущее ждет Донбасс

Ровно такое же будущее ждет Донбасс под эгидой России. А пока Путин лишь пичкает людей обещаниями и имитирует попытки спасти жителей ОРДЛО от выдуманного паскудного влияния Запада или от киевской хунты. Для этого администрация карлика не забывает добавить лживое упоминание про Донбасс в отчете после общения деда с другими главами государств.

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А все потому что Путина не интересует вольный Донбасс. Ему необходим конфликт в том виде, в котором он сейчас есть. Российский лидер будет продолжать снабжать его финансами и пропогандой, пока тем времен Донбасс не превратится в руины. Не забывая напомнить, что это Обвал все разрушил.