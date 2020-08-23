Ілюзії окупації і скільки проживе Донбас під егідою Росії
Російські платники податків колись звертали увагу на які убогі програми, які транслюють на окупованих територіях України, йдуть їхні податки? Якщо на Росії федеральна пропаганда дійсно майстерно проводить лоботомію мозку і пригнічує власну думку громадян країни, то на Донбасі це все більше схоже на легкий промоушн Кремля з тимчасовим ефектом.
"Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить", – говорил австрийский психолог Зигмунд Фройд. Осталось дождаться когда эти дешевые иллюзии развеются. Ведь, как может когда-то великий, могучий, плодовитый Донбасс, который еще шесть лет назад гордо бил себя кулаком в грудь и утверждал, что способен прокормить всю Украину, теперь существовать на иждивении России?
В российском праве иждивенец — это нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Именно таким и станет Донбасс под эгидой России – подробнее об этом читайте в блоге "АнтиФейк" на 24 канале.
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Почему повесть "Скотный Двор" напоминает агресию России
"Уже вся Европа едет сюда и заказывает у бедных украинских женщин детей, причем выбирает цвет рост и так далее. Украина стала инкубатором. Украина распродала всю землю, Украина распродала весь янтарь, все недра. Банк крови, мы понимаем о чем это. И сейчас Украина станет такой помойкой, куда будет весь криминалитет мира и Европы приезжать легализировать деньги добытые преступным путем," – говорится в сюжете.
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В своей повести "Скотный Двор" Джордж Оруэлл показал перерождение революционных принципов. Постепенный переход от идей всеобщего равенства к тоталитаризму. Животные, в борьбе за безграничную свободу, изгнали владельца фермы мистера Джонса и в итоге, вместо бесплатной пищи и вольности получили диктатора-свинью по кличке Наполеон.
Сейчас мы не будем проводить полный анализ повести. Нам важны лишь 2 ее персонажа:
- Наполеон – агрессивный хряк, получивший безграничную власть на Скотном дворе после восстания;
- Обвал – его главный соперник, который искренне верит в построение общества равных.
Наполеон с помощью армии псов, которой нет у его соперника, изгнал Обвала с Двора. И тут неуравновешенный тиран устраивает жителям фермы кремлевскую мозгомойку. Диктатор убеждает народ в том, что в битве против людей, где Обвал яро защищал своих и даже получил ранение, на самом деле пытался помешать животным с Фермы. Еще и делал это на деньги Сороса.
А после Наполеон и вовсе все беды скидывает на Обвала, который даже не появляется во Дворе:
- Ключ пропал – это Обвал скомуниздил;
- Мельницу разрушили – это Обвал обрушил;
- Куры не несут яиц и те из-за Обвала.
Ничего не напоминает?
"Крыша течет, а в результате плесень на стенах. кроме этого выпадают кирпичи. этот дом, кажется, вот-вот распадется словно карточный. к этому привело халатное отношение властей", – уверяют в российском сюжете.
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Седьмой год Донбасс хрустит из-за подошв российских берц, которые ступили на украинскую землю и до сих пор местные пропагандисты в потекших крышах винят фашистскую хунту. Это Обвал сломал. Ну ладно, украинские комунальщики 6 лет не могли добраться до донецких домов, но где же все это время были бравые высокороссы?
В этом году на капитальный ремонт здания были выделены средства, но восстановление так и не началось,
– сказал журналист.
Так жить нельзя, – обратите внимание, именно такое название профнепригодные пропагандисты дали своему сюжету и это тот редкий случай, когда я с ними согласен. Так жить нельзя.
Для пропаганды Путина очень значим контраст: что было до него и при нем. Он пытается продемонстрировать глубокое понимание чаяний людей и этот прием пытается переманить пропаганда главы так званой ДНР Дениса Чипушилина, который приезжает торговать физиономией на каждый участок, где проводятся работы любого типа: рубка деревьев, ремонт дома, установка бордюра.
Денис Чипушилин / Фото Антикор
Уже даже местные жители развеивают оккупационные иллюзии и открыто в лицо называют Чипушилина фальшивым очковтирателем.
"Работы начались только в тот день, когда на место приехал глава государства. А теперь очередная, простите Денис Владимирович, показуха. Привезли сегодня все. Все, что нужно было. Две недели не везли ничего. Вот обижайтесь, не обижайтесь: вымыли асфальт, закапали ямы, всё!", – сказала местная женщина.
Россия заморозила жизнь Приднестровья
"Состоялся торжественный митинг, на котором извлекли и вскрыли капсулу времени, заложенную советскими ребятами 50 лет назад", – сказала ведущая российского телеканала.
Смотрите российский сюжет об митинге: видео
Представьте, целых 50 лет прошло. В мире появился интернет и TikTok, люди начали хайпить, фиксить, флексить, колонизируют Марс. Пушилин за это время родился, разорил кучу людей пирамидой МММ и стал вождем российской колонии, а Путин развелся и сделал лепосакцию своей трухлявой задницы.
И только для этого листка бумаги спустя 50 лет мир не изменился. Его как закапывали советские люди, так и выкапывают пионеры с российскими флагами. В магазине расплачиваются рублями, а президент США все так же гадит по русским подъездам.
Мир вокруг не стал свободным и демократичным. Страна изолирована, экономика разрушена и все держится лишь на каких-то российских подачках и обещаниях, что вот-вот война закончится и Донбасс засияет новыми красками в объятиях России. И тут очень четкую аналогию перспективы ЛНР и ДНР провел представитель Донецка в трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский с реальностью Приднестровья.
Война в Приднестровье была уже практически 30 лет назад, а эта территория до сих пор полностью зависима от подачек из РФ,
– заявил Казанский.
Пока мир движется вперед, Россия заморозила жизнь Приднестровья уже на 30 лет, хотя там почти все это время нет войны или блокады. Они так и не стали частью Федерации и до сих пор являются непризнанным государством. Эта территория живет лишь за кремлевское снисхождение.
Какое будущее ждет Донбасс
Ровно такое же будущее ждет Донбасс под эгидой России. А пока Путин лишь пичкает людей обещаниями и имитирует попытки спасти жителей ОРДЛО от выдуманного паскудного влияния Запада или от киевской хунты. Для этого администрация карлика не забывает добавить лживое упоминание про Донбасс в отчете после общения деда с другими главами государств.
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А все потому что Путина не интересует вольный Донбасс. Ему необходим конфликт в том виде, в котором он сейчас есть. Российский лидер будет продолжать снабжать его финансами и пропогандой, пока тем времен Донбасс не превратится в руины. Не забывая напомнить, что это Обвал все разрушил.