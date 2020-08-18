Я не знаю жодної такої країни, яка б настільки пристрасно любила свою кризу, занепад і голод, як Росія. Своєю неприродною любов'ю вона насильно намагається заразити окуповані території України. Ось тільки, чим далі в ліс, тим частіше виявляється, що адептам сталінізма не дуже до вподоби табори.

Тут, как в поговорке про санки, которые теперь нужно волочить в горку. Какую мозгомойку кремлевская пропаганда устраивает жителям оккупированных территорий Украины – в новом видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Казалось бы, обычный сюжет про митинги в период президентских выборов в Беларуси. Но точно ли он про Беларусь?

"Похоже на события Киева 2013 года… Также, как и несколько лет назад на Украине… Такие же первые кровавые жертвы положили в Киеве начало гражданской войне", – говорится в сюжете.

Российский сюжет о событиях в Беларуси:

Каждая "ЛДНРовская" труба использует нынешние события в Беларуси как инфоповод, чтобы в очередной раз втереть очки про украинский Майдан. Естественно, не упуская возможности назвать Революцию Достоинства в Украине "гражданским переворотом".

Вишенкой на этом ватном торте являются вспомогательные сюжеты про ущемление прав русскоговорящих, которых Кремль якобы пришел защищать на Донбасс.

Сюжет про ущемление прав русскоговорящих:

Более того, "фашистская украинская хунта" не только подала соседней Беларуси негативный пример, а и помогла организовать, оказывается, тот самый гражданский переворот у соседей. Благо, денег Сороса у нас для этого выше Останкино.

"У них одна идея и одна цель: уничтожить людей, власть и обычных жителей. И отдать эту территорию Западу", – говорит ведущий новостей на российском телевидении.

Захарченко и "минский тупик"

Кто точно поехал в Беларусь наводить порядок, так это Виталий Захарченко. Помните такого недобитого Министра внутренних дел при Януковиче и Азарове? Так вот, Захарченко, который имеет крайне удачный опыт по улаживанию конфликтов на примере 2014 года, рванул в поисках мира и выхода из, как он пишет, "минского тупика". Бегущий в лабиринте собрался участвовать в переговорах по Донбассу.

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"В Минске состоялось заседание инициативной группы по проведению круглого стола "Поиск мира в Донбассе". Участники заседания пришли к выводу, что общественность двух стран должна инициировать новый диалог и сформировать иные подходы к решению конфликта", – говорится в сообщении.

Но оказалось, что Виталия Захарченка не очень то чествуют даже те, кто стоял с ним по одну сторону баррикад. Александр Ходаковский – активный учасник русской весны и политическая физиономия самопровозглашенной "ДНРии", которая поддерживала действия "Партии регионов" теперь передает Захарченку пламенный привет.

"Вы все ради бабла пр**бали, ввергли страну в хаос и войну, сами свалили в Россию, бросив все напроизвол, а теперь будете мирить нас с Украиной?... То флешмобы, то бежавшие коррупционеры...Если это бл*дство появится на территории – своё отношение я озвучил", – сказал Ходаковский.

Мы тут всем штабом НАТО рыготали над тем, как все неловко получилось. "Бежавшие коррупционеры" – вероятно, если уже так называют окружение Януковича даже самые ярые фанаты русской весны, то где-то Акелла промахнулся.

Мне это напоминает сказку Гофмана, про уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, которого фея заколдовала так, чтоб люди не замечали его безобразия. Но мы то помним, как все для него закончилось. Ведь сложно 7 год жить лишь иллюзиями, когда вместо золотых замков под носом разбросаны фекалии двуглавого петуха.

Кремль хочет, чтоб украинец сидел в этой разрухе с российским паспортом

Из этого ж петушиного навоза и палок Россия пытается склепать на оккупированных территориях русский мир. Ведь в мусоре и отходах простой русский парень-рубаха жить привык. Посмотрите, у них даже труп на центральной площади убрать не могут который год. Главное для Кремля, чтоб украинец сидел в этой разрухе с российским паспортом. Для помпезного открытия очередного регистрационного центра Россия не жалеет денег.

А из зомбоящика тем временем в унисон с открытием очередного паспортного стола доносится плач разрушенного Россией Донбасса.

С лифтами на Донбассе вообще проблемы давние – у Мотороллы спросите. В общем, жизнь на оккупированных территориях из-за России теперь напоминает сказку. Сказку с плохим концом. А какой еще конец может быть у импатентного Кремля?