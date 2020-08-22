Військового армії США у відставці Пітера Деббінса заарештували за підозрою в співпраці з Росією. Слідство вважає, що чоловік багато років шпигував для РФ та передавав секретну інформацію про сили спецпризначення.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міністерства юстиції США 21 серпня. Там мовиться, що 45 річний Роберт Рафаель Дзибінскі Деббінс із грудня 1996 року по січень 2011 року співпрацював із російською розвідкою.

Зверніть увагу У Норвегії схопили шпигуна: він міг зливати Росії дані державної важливості

Деббінс служив у військах спецпризначення США (це так звані "зелені берети"). І протягом зазначеного часу, як вважає слідство, передавав агентам російської розвідки різну інформацію:

Про роботу хімічного підрозділу,

Про сили спеціального призначення,

Про колег – зокрема, дані, які могли сприяти їхньому вербуванню росіянами.

А у 2008 році, вже після виходу у відставку, Деббінс розкрив росіянам секретну інформацію про свою роботу. Шпигун мав навіть кодове ім'я – "Ікар Лесніков".

Відставного американського військового арештували у п'ятницю, 21 серпня, у його будинку в штаті Вірджинія. Йому вже оголосили звинувачення в шпигунстві для Росії.

Якщо його визнають винним, покарання буде суворим – аж до довічного ув'язнення.

Цікаво, що Деббінс спершу працював на росіян не за гроші, а з ідейних міркувань, ба й взагалі вважав себе "сином Росії" (однак згодом почав таки брати плату за свою "роботу"). А ще був переконаний, що США надто домінують у світі й це домінування слід обмежити. Про це написали у Fox9.



У Dailypress додали, що Деббінс покинув армію у 2005 році після почесного звільнення. А з 2005 по 2010 рік він працював в штаті Міннесота в українській сталеливарній і транспортної компанії (на жаль, у якій саме – не вказано). Відомо, утім, що його дружина – росіянка з Челябінська, а мати народилася в СРСР.

До слова, 14 серпня стало відомо, що в Чехії викрили дипломата посольства Росії у Празі: він незаконно купував набої для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси (утім, від в'язниці його врятував дипломатичний імунітет). А 10 серпня Словаччина вирішила вислати з країни трьох дипломатів РФ, яких запідозрили у шпигунстві.