Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала шпигуна. Його підозрюють у передачі Росії даних державної важливості.

Шпигун вже визнав свою провину, але переконує, що серед злитих даних немає будь-яких конфіденційних відомостей. Про це повідомляє спецслужба у твіттері.

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Що відомо про затримання шпигуна

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронці, чоловік мав контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

50-річний чоловік є громадянином Норвегії, але народився за межами країни, проживає у місті Осло.

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Він звинувачується у передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам. Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі, – мовиться у повідомленні.

Проти чоловіка вже відкрили кримінальну справу за розголошення державної таємниці. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.