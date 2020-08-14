Спіймали зі спущеними штанами: дипломат-шпигун з Росії хотів закупитися боєприпасами в Чехії
Спецслужби Чехії викрили дипломата російського посольства в Празі на тому, що він незаконно купував набої для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси. Від в'язниці його врятував дипломатичний імунітет.
Операція по затриманню відбулася ще 25 червня під час купівлі-продажу на автостоянці в Ржичанах (центральна Чехія). Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на програму Radiožurnál Чеського радіо.
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Як російського дипломата ловили чеські спецслужби
- Затриманий виявився цивільним співробітником військового аташату посольства Росії. Тепер його підозрюють у роботі на російські спецслужби.
- Слідчі вважають, що боєприпаси призначались для російськомовного "тіньового світу" або безпосередньо для прихованих операцій російських спецслужб на території Євросоюзу.
- Такі боєприпаси можна офіційно придбати лише в ліцензованого дилера. За незаконну закупівлю боєприпасів загрожує строк до 5 років у в’язниці. Від притягнення до кримінальної відповідальності росіянина врятував дипломатичний імунітет. Він був звільнений і виїхав до Росії одразу після цього.
Як відреагували в Кремлі
Росія не протестувала проти дій чеської влади та тихо відкликала затриманого шпигуна, уникнувши його офіційної депортації.
Їм було зрозуміло, що їх спіймали зі спущеними штанами,
– прокоментував ситуацію один із чеських дипломатів.
За його словами, це серйозний випадок, який свідчить про те, що Кремль не боїться використовувати такі методи на території країн-членів Євросоюзу.
Що відомо про шпигунський конфлікт між Чехією та Росією
- Скандал трапився на тлі "шпигунської хвилі" у відносинах між двома державами. Затримання сталося через три тижні після того, як Чехія оголосила про висилку двох інших російських дипломатів – керівника Російського культурного центру в Празі Андрія Кончакова та його підлеглого Ігоря Рибакова.
- Ці двоє, швидше за все, були офіцерами російських спецслужб.
- Згодом російська влада в Москві заарештувала місцевого радника голови космічного агентства Роскосмос та колишнього журналіста Івана Сафронова. Його підозрюють в нібито передачі чеським спецслужбам інформації про поставки російської зброї до Близького Сходу та в Африки.