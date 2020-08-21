Представництво Офісу омбудсмена провело моніторинг на окупованих територіях Донбасу, за результатами якого виявили посилення мілітаризації дітей. Окупанти проводять військові збори, де дітей ще з 5 років вчать воювати.

Одні так звані військово-патріотичні збори дітей і молоді Свердловська й Свердловського району відбулися 15 серпня, розповів представник омбудсмена Павло Лисянський.

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Військові навчання проходили в різних вікових категоріях серед дітей віком від 12 до 17 років. Участь у них взяли курсанти так званого десантно-патріотичного клубу "Барс" і звичайні школярі.

Представництво Офісу омбудсмена з'ясувало, що на базі клубу "Барс" на території окупованої Луганщини навчають воювати дітей віком від 5 й аж до 20 років.

Цей підрозділ окупаційних адміністрацій Росіє здійснює підготовку дітей за такими напрямками: рукопашний бій, початкова військова підготовка, стрільба зі зброї,

– розповів Павло Лисянський.

Військова підготовка дітей на окупованій Луганщині: дивіться фото

Свердловськ (Довжанськ), де проходили дитячі військові навчання: карта