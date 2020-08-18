У німецькому Кельні розпочався гучний судовий процес над одним із організаторів масштабної мережі педофілів. Вона налічувала 30 тисяч учасників. Деякі її учасники зустрічалися та обмінювалися власними дітьми для задоволення власних збочень.

Судовий процес відбувається у закритому режимі. Про це інформує "Німецька хвиля".

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Що відомо про 30-тисячну мережу педофілів у Німеччині та слідство у справі:

На лаві підсудних поки опинився один із організаторів мережі педофілів, якого німецька преса називає Йорг Л.

Відомо, що цей чоловік був менеджером готелю у Бергіш-Гладбах. Від цього пішла назва цього скандального кейса.

Підозрюваному 43 роки і його звинувачують у зґвалтуванні маленької доньки. Відео знущань зі своєї дитини цей чоловік ділився в мережі.

Порнографічні фотографії та ролики з донькою він також викладав в чатах.

За якийсь час слідчі з’ясували, що мережа таких контактів налічує понад 30 тисяч анонімних користувачів. Втім, це лише ті, кого поліцейським вдалося вистежити.

У таких чатах могли одночасно брати участь до 1 800 людей.

Від жовтня 2019 року прокуратура Кельна висунула обвинувачення 87 педофілам, що входили до цієї мережі. З деякими з них Йорг зустрічався не лише в чатах, а й в реальному житті. Вони обмінювалися своїми дітьми для задоволення власних збочених сексуальних бажань.

Відомо, що дружина Йорга погодилася свідчити проти нього у суді.

Зверніть увагу! Над справою працювали понад 350 слідчих, але більшість із них пішли, бо не могли витримати жаху, який виявляли під час розслідування.

Спілкуючись в чатах, педофіли переконували один одного в тому, що сексуальне насильство над дітьми є соціально допустимим і прийнятним. Усвідомлення того, що відбувається найтяжчий злочин, згладжувалося завдяки спілкуванню з такими самими злочинцями. Вони запевняли один одного в цьому аж до думки про те, що злочин був вчинений за взаємною згодою з дитиною,

– розповів прокурор Маркус Гартман.

Що відомо про жертв педофілів: