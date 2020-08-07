Суд обрав запобіжний захід для фотографа з Горішніх Плавнів, який зґвалтував 9-річну дівчинку. Злочинець познайомився із жертвою у соціальній мережі, а тоді відвіз на орендовану квартиру, де й скоїв насилля.

Зловмисника затримали 2 серпня. Рішенням суду його взято під варту без права на внесення застави. У пресслужбі Нацполіції в Сумській області підтвердили цю інформацію редакції 24 каналу.

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Зі своєю юною жертвою педофіл переписувався у соціальній мережі декілька днів. Втершись у довіру, злочинець запросив дівчинку в Макдональдс. Однак натомість відвіз її на орендовану квартиру у Сумах.

Педофіл просив жертву привести подружку

Про злочин поліцейським розповіла мама дівчинки. Подальша переписка жертви із педофілом відбувалася вже під наглядом правоохоронців. Горе-фотограф домовлявся про наступну зустріч і просив, щоб цього разу дівчинка прийшла не сама, а з подружкою.

Кожна нова дівчина злочинця була все молодшою

Як повідомляють українські ЗМІ, педофіл родом із Горішніх Плавнів. Він захоплювався фотографією і неодноразово пропонував свої послуги не лише знайомим, але й адміністрації міста. Світлини робив досить непогані, однак людей насторожувало те, що за свої послуги злочинець ніколи не брав грошей.

Кожна нова дівчина зловмисника була молодшою за попередньою. Також знайомі педофіла описали типаж його романтичних зацікавлень: переважно це були юні дівчата тендітної статури, з короткими стрижками.