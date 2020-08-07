Суд избрал меру пресечения для фотографа из Горишних Плавней, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Преступник познакомился с жертвой в социальной сети, а потом отвез на съемную квартиру, где и совершил насилие.

Злоумышленника задержали 2 августа. Решением суда он взят под стражу без права на внесение залога. В пресс-службе Нацполиции в Сумской области подтвердили эту информацию редакции 24 канала.

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Со своей юной жертвой педофил переписывался в социальной сети несколько дней. Втершись в доверие, преступник пригласил девочку в Макдональдс. Однако вместо этого отвез ее на съемную квартиру в Сумах.

Педофил просил жертву привести подружку

О преступлении полицейским рассказала мама девочки. Дальнейшая переписка жертвы с педофилом происходила уже под наблюдением правоохранителей. Горе-фотограф договаривался о следующей встрече и просил, чтобы на этот раз девочка пришла не одна, а с подружкой.

Каждая новая девушка преступника была все моложе

Как сообщают украинские СМИ, педофил родом из Горишних Плавней. Он увлекался фотографией и неоднократно предлагал свои услуги не только знакомым, но и администрации города. Фотографии делал довольно неплохие, однако людей настораживало то, что за свои услуги преступник никогда не брал денег.

Каждая новая девушка злоумышленника была моложе предыдущей. Также знакомые педофила описали типаж его романтических интересов: в основном это были юные девушки хрупкого телосложения, с короткими стрижками.