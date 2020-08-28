Війська орків продовжують прибувати на Донбас. Поблизу кордону з Росією вже кілька місяців перебувають угруповання, які готові атакувати українську територію в будь-який момент. Адже Кремль не шкодує своїх "снігурів", а нашим хлопцям залишається лише виправляти їх.

Казалось бы, историю о том, как Россия превращает в руины все, к чему прикасается уже должна была рассказать затонувшая подлодка "Курск", тлеющий кемеровский кинозал, приведенная в упадок жизнь оккупированных Кремлем территорий Абхазии или Преднистровья. И подобных примеров уж точно больше, чем количество лет, которые Путин провел разрушая жизни людей.

Проблема в том, что на грабли русского мира наступили наши Донецк и Луганск. Теперь потеря жизнеспособности из-за России так называемых республик стала более чем очевидной даже для многих шумных зазывателей русской весны в ОРДЛО. Остается лишь пробивать черенок этих граблей собственным лбом. Подробнее о том, когда на оккупированных Россией территориях пройдут восстания, как в Беларуси – читайте в блоге "АнтиФейк" ​​на 24 канале.

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Чем басня про пастуха и овец напоминает российскую пропаганду

"Хочу поблагодарить российских коллег, что вы заняли принципиальную позицию о недопустимости в Беларуси Майдана и силового сценария, большинство беларуссов этого не хочет", – говорится в сюжете.

Вспомните известную басню Эзопа, в которой пастух выгонял свое стадо и частенько развлекался пугая жителей деревни. Он кричал, что волки напали на его овец и звал поселян на помощь. 2 – 3 раза крестьяне верили, пугались и прибегали. А когда волк и в самом деле появился, люди подумали, что это очередные шутки пастуха и не обратили на него внимания. Так и потерял он все свое стадо.

Это то, с чем остаются лжецы в итоге – им не верят, даже когда они говорят правду. По такому принципу работает российская пропаганда на Донбасе и уверенно подходит к такому итогу.

Белорусы вышли на митинги вопреки неистовой власти, потому что они устали от местного божка, который узурпировал шапку Мономаха и 26 лет уничтожает своих конкурентов. У большинства россиян даже толстая кишка тонка, чтобы хотя бы заикнуться в своих мыслях о том, что их гадкому Путёнку можно противостоять. Обычно тех, кто на России поднимает голову травят местным чаем. Поэтому россияне готовы верить любому слову их психологического каннибала Путина.

Смотрите российский сюжет о Беларуси: видео

Мне абсолютно было бы наплевать, почему и где россияне отбивают свои головы, если б они не заставляли зомбированных кремлевской пропагандой украинцев на Донбасе отбивать головы в такт вместе с ними под "священная наша держава". Эта прелюдия необходима только для того, чтоб понять насколько у врага все плохо и когда на Донбасе все будет хорошо.

После начала митингов в Беларуси за перевыборы Кремль не стал выдумывать велосипед. Путин просто сместил геолокацию руки Запада с Украины на север к соседям. Пастух опять закричал, что на овец напали волки.

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Все белорусы, как и украинцы в 2014 году, которые вышли на улицы ради своего будущего, в тот же миг в пропагандистских российских медиа превратились в антироссийский и русофобский проект Запада. Что само по себе даже звучит абсурдно и нелогично. Но может ли Донбас вдохновится примером Беларуси?

Говорить о соблюдении прав человека жителям оккупированных территорий и речи быть не может. За отличающееся от России мнение сразу можно попасть на подвал. Или куда хуже – стать врагом республики.

Людям не платят за работу

Свежий пример Снежнянского машиностроительного и Донецкого металлургического заводов, где люди доведены до отчаяния – рабочие, которым Россия ежеминутно обещает райские яблоки, не получили даже зарплату за май. Но забастовки там не будет, ведь люди боятся, что их объявят "украинскими провокаторами".



Скриншот сообщения / Донбасский Кейс

Это иллюстрация к темпам процветания республики – рабочие держатся за работу от слова "раб", за которую им не платят. Ведь найти нового рабовладельца, который хоть иногда будет бросать кость, весьма проблематично.

Российская пропаганда молчит о проблемах на шахтах

Шахты на Донбасе разграблены, затоплены, развалены. Эту информацию российская пропаганда пытается скрыть и ее можно узнать лишь только через социальные сети.

"Нашу шахту "Никанор-Новая", которая действительно совсем новая – закрывают. Она может давать очень много угля. Если она закроется – наш город просто погибнет, мы останемся без ничего. Нас просто выбрасывают на улицу, закроются школы и больницы, а потом город умрет. Что нам делать? Мы с мужем остались без работы. Чем кормить ребенка? Люди добрые, помогите", – сообщили люди.

Обращение шахтёрских жён: видео

Вспомните пример другой шахты – "Комсомольской" в Антраците. Там тоже люди жаловались, что не могут получить зарплату и остались без средств существования, поэтому вынуждены протестовать.

Наши мужья находяся в шахте. Они бастуют и отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплаты работникам шахты "Комсомольская". Однако требования не выполняют и есть угроза того, что их уволят по статье. Помогите нам пожалуйста,

– рассказали женщины.

Шахтёры приостановили работу: видео

Ситуация накаляется до предела и в самой России. То люди выходят против поправок в конституцию, благодаря которым царёк Путин бессрочно продлил свою власть, то в поддержку опозиционера Алексея Навального, которого отравил Кремль.

"Выходят единицы! Мы еще не поняли, что мы в гамне, а белорусы поняли и вышли!", – рассказала женщина, которая в Москве вышла в защиту Алексея Навального.

Женщина на Лубянке: видео

На что Россия тратит миллионы

На фоне разрушенной экономики и сотен жизней Донбаса люди на оккупированных территориях сатанеют от того, куда Россия вкладывает деньги. Люди бесятся от того, что власть тратит миллионы на концерты приглашая российских звезд.

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Или же тратят деньги на бюст очередного выродка. Зато теперь на Донбасе не рассказывают как Бандеру любить, там теперь учат любить террориста "Гиви".

Здесь открывает бюст легендарного командира батальона Самали – Михаила Толстых, известного, как Гиви. Толстых теперь с другими героями ДНР – первым главой ДНР Александром Захарченко, Олегом Мамиевым и Иосифом Кобзоном

Для того, чтобы попрощаться с "Гиви" и Захарченком хватило всего одной искры. Чтобы попрощаться с Россией Донбасу также нужна искра, а в воздухе уже попахивает паленым.