Під час виступу на онлайн-дебатах Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський запропонував створити міжнародну кримську платформу. Він зазначив, що новий майданчик для переговорів повинен сприяти для деокупації півострова та захищати права кримчан.

Президент України зазначив, що окупація Криму та частини Донбасу у ХХІ столітті означають – система ООН дає збій. Детальніше – у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Редакція "Крим.Реалії" ексклюзивно поспілкувалася з представником України в ООН. Він відповів на найважливіші запитання журналістів.

Чи спілкується ООН з Поклонською щодо нестачі води у Криму

За словами Кислиці, ніхто з чиновників секретаріату ООН не вважає Поклонську офіційним представником Криму. Після ухвалення резолюції у Криму всім агентствам і структурам організації розіслали інструкцію, в якій було написано, що Крим – це окупована територія України.

Жоден притомний чиновник, який хоче залишатися чиновником ООН, ніколи не скаже, що Поклонська є представником Криму. Це все метушня,

– сказав Кислиця.

Довідка. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Чи можливі переговори щодо постачання води у Крим

Росіяни добре розуміють, в чому головна причина відсутності води у Криму. Також вони дуже добре розуміють, що потрібно зробити для того, аби хоча б почати розмову щодо постачання води, зауважив представник асамблеї ООН. За його словами:

влада РФ повинна визнати, що Росія – країна-окупант;

відповідно до гуманітарного права, вона повинна звернутися як країна-окупант з проханням, згідно з яким "вся відповідальність за медичні, харчові, побутові питання лежать на країні-окупанті". Це повинна бути офіційна заява, а не погрози і істерики.



Сергій Кислиця / Фото з United Nations

Чи знають в ООН про заміщення населення в Криму

В останній резолюції щодо Криму ухвалено пункт про демографічні зміни населення в Криму. Це величезна проблема.

Я хочу подякувати тим кримськотатарським патріотам, які, попри утиски, залишаються у Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення у Криму – реальна. Це те, що домагається країна-окупант – максимально витиснути з Криму будь-кого, хто міг би виступати проти них,

– зауважив експерт.

Що робити з примусовою паспортизацією кримчан

Примусова паспортизація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Попри це, вона відбувається у Криму. Є конкретна судова перспектива, яка потребуватиме фіксації свідчень і обставин, через які населення окупованих територій примусили отримати російські паспорти. Кислиця зауважив, що "не можна засуджувати тих кримчан, які були вимушені отримати російські паспорти".



Паспортизація Кримчан / Фото з Shutterstock

Чи впливають резолюції ООН на дії Росії у Криму

Резолюції Генеральної асамблеї, які стосуються територіальної цілісності та Криму є системоутворюючими. Вони є фундаментом і каркасом для діяльності ООН. Ці резолюції є важливим чинником у розгляді судових справ як в Гаазі, так і в Страсбурзі. Якби їх не було і Генеральна асамблея не визначила б статус Криму як окупованої території, це б розкрило неймовірні можливості багатьом країнам для потреб торгівлі з окупованою територією.

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Чому ООН не запобігла анексії Криму у 2014

За словами Кислиці, немає жодного сумніву про те, що тодішній генеральний секретар Пан Гі Мун мав інформацію про появу російських військ на території Криму. Проте, він не звернувся до Ради Безпеки з проханням оперативно розглянути це питання.

"Я вважаю, що ООН як інституція і керівник її секретаріату Пан Гі Мун не зробили все важливе, що передбачено статутом ООН для того, щоб запобігти окупації Криму", – додав представник України.

Детальніше про стосунки України та ООН – дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 26 вересня о 12:00.