Росія постачає зброю на Донбас та хоче виправдати агресію проти України – Джапарова
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова звернула увагу світової спільноти на збройну агресію Росії проти України. Вона наголосила, що на тлі ескалації конфлікту Кремль намагається виправдати агресію проти України.
Крім того, Кремль не допускає міжнародні правозахисні організації до Криму. Про це Еміне Джапарова сказала під час виступу на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН, передає 24 канал.
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Джапарова підкреслила, що життя населення на окупованих територіях перебуває під постійним ризиком.
Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму,
– зазначила Еміне Джапарова.
Наразі у МЗС Росії не відреагувало на заяву першого заступника міністра закордонних справ України.
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Як окупанти у Криму порушують права людини
- Нещодавно Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опублікувала новий звіт про порушення прав людини в Криму. У місії відзначили, що не мають доступу на територію півострова і здійснюють свій моніторинг, перебуваючи в Києві та Одесі.
- Місія ООН також повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув'язнених з Криму на територію сусідньої Росії.
- На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.
- Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.