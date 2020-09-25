Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова звернула увагу світової спільноти на збройну агресію Росії проти України. Вона наголосила, що на тлі ескалації конфлікту Кремль намагається виправдати агресію проти України.

Крім того, Кремль не допускає міжнародні правозахисні організації до Криму. Про це Еміне Джапарова сказала під час виступу на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН, передає 24 канал.

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Джапарова підкреслила, що життя населення на окупованих територіях перебуває під постійним ризиком.

Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму,

– зазначила Еміне Джапарова.

Наразі у МЗС Росії не відреагувало на заяву першого заступника міністра закордонних справ України.

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