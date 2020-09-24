Спостерігачі ОБСЄ заявили про системне порушення домовленостей окупантами на Донбасі. За інформацією організації, ворог продовжує "нашпиговувати" Донбас забороненими мінами.

Лише у вересні 2020 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 80 мін. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Від початку вересня під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили:

1 вересня окупанти встановили 23 протитанкові міни поперек кермової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк";

окупанти встановили 23 протитанкові міни поперек кермової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк"; 4 вересня – 4 протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги;

– 4 протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги; 7 вересня місія ОБСЄ зафіксувала 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;

місія ОБСЄ зафіксувала 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області; 13 вересня – 14 протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. А також 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

– 14 протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. А також 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області. 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну поблизу Молодіжного Луганської області.

Ці факти свідчать про системне ігнорування та порушення ворогом низки міжнародних угод. У штабі також відзначили, що окупаційні війська також застосовують й приховані способи мінування території.

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Водночас українська сторона звернулась до цивільного населення із закликом посилити пильність під час пересування в районах ООС.