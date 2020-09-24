Окупанти "нашпиговують" Донбас забороненими мінами, – ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ заявили про системне порушення домовленостей окупантами на Донбасі. За інформацією організації, ворог продовжує "нашпиговувати" Донбас забороненими мінами.
Лише у вересні 2020 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 80 мін. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
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Від початку вересня під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили:
- 1 вересня окупанти встановили 23 протитанкові міни поперек кермової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк";
- 4 вересня – 4 протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги;
- 7 вересня місія ОБСЄ зафіксувала 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;
- 13 вересня – 14 протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. А також 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.
- 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну поблизу Молодіжного Луганської області.
Ці факти свідчать про системне ігнорування та порушення ворогом низки міжнародних угод. У штабі також відзначили, що окупаційні війська також застосовують й приховані способи мінування території.
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Водночас українська сторона звернулась до цивільного населення із закликом посилити пильність під час пересування в районах ООС.