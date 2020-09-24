Упродовж доби 23 вересня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів не було, щоправда двоє військових підірвалися.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 24 вересня оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де було найгарячіше на Донбасі 23 вересня

На Приазов’ї всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, українські військові задокументували прольоти двох безпілотників бойовиків ("Квадрокоптер" і "Фантом-4"), які зрештою перетнули лінію розмежування. Однак Об’єднаним силам їх вдалося збити.

Поблизу Попасної бойовики здійснили два постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. Ця вогнева провокація противника не становила загрози для українських захисників, тому вони зброю у відповідь не застосовували.

Неподалік Пісків унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно було доправлено до лікувального закладу, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Додамо, що від початку поточної доби 24 вересня порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було. Українські захисники повністю контролюють ситуацію на Донбасі. Водночас бійці ОС перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики.

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Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу