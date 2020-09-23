Наприкінці літа 2014 року в Україні було зафіксовано сліди військової техніки і російських військовослужбовців. Доказом стали численні фотокартки та геолокації, які підтвердили їхнє незаконне перебування на території України.

Детальніше про перебування російських військовослужбовців на території України читайте у блозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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Об'єктом розслідування став Селіханов Дамір Уразгалійович — російський військовий 8-ї окремої мотострілецької бригади (гірської), 58 армії Південного ВО РФ. Місце його постійної дислокації – Чечня.



Селіханов Дамір / Фото InformNapalm

На фото можна побачити декілька нагород 2013 року, де вказано його прізвище, ім'я і по батькові та номер військової частини.



Посвідчення Селіханова Даміра / Фото InformNapalm



Нагороди Селіханова Даміра /Фото InformNapalm

На фотографії, завантаженій у соцмережі 1 жовтня 2014 року, Дамір Селіханов позує на фоні українського БМП-2 в промзоні прикордонного з Росією населеного пункту Суходольськ Краснодонського району.



Селіханов Дамір позу на фоні українського БМП-2 / Фото InformNapalm

Ще в грудні 2014 року користувач твіттера Askai помітив це фото Даміра Селіханова і зафіксував, що він "воював в Україні". Щоб не виникали сумніви щодо точного місця фотознімка, зробимо прив'язку до місцевості і визначимо інтервал зйомки. На супутниковому знімку від 31 серпня 2014 року чітко видно, що поряд стоїть пошкоджена військова техніка.



Знімок з супутника за 31 серпня 2014 року / Фото InformNapalm

На супутниковому знімку від 8 серпня 2014 року видно тільки одну пошкоджену одиницю техніки.



Знімок з супутника за 8 вересня 2014 року / Фото InformNapalm

До слова. Фото з БМП-2 у цій локалізації Дамір Селіханов виклав у соцмережі 1 жовтня 2014 року. Отже, фото, яке нас цікавить, зробили в проміжку з 9 серпня до 1 жовтня того ж року. Цей відрізок часу також підтверджує зелень, що видніється на деревах, і Селіханов, який позує в одній футболці.

У пов'язаному розслідуванні про 8 гірську бригаду було використано фотографії контрактника Олександра Аркуші, зроблені у 2014 році. Згадана вище промзона розташована трохи менше, ніж за 2,5 кілометри від цього пам'ятника в Суходольську, на фоні якого сфотографувалися військовослужбовці 8-ї ОМСБр.

У фотоальбомі Даміра Селіханова є також фотографії за 2 жовтня 2014 року, на яких він і ще 18 російських військовослужбовців позують на фоні техніки. Належність техніки восьмої ОМСБр довів користувач Askai, помітивши зафарбований тактичний знак цього підрозділу у вигляді жирної крапки всередині квадрата.



Російські військовослужбовці позують на фоні техніки / Фото InformNapalm

За камазами на фото видно зруйновану виробничу будівлю, від якої лишився тільки скелет. І якщо придивитися до супутникового знімка, то навіть військові вантажівки розташовані так само як і на фото.



Зруйнована виробнича будівля / Фото InformNapalm

На світлині також позначена інша військова техніка, яка не потрапила в кадр.

На фотографії Олександра Аркуші, яку він опублікував в соцмережі вконтакті 20 листопада 2014 року він та інші військовослужбовці 8-ї ОМСБр сфотографувалися у лісосмузі



Олександр Аркуша та інші військовослужбовці у лісосмузі / Фото InformNapalm

Детальніше про ідентифікацію цього місця:

Оскільки на фото був геотег, який вказував на точку посеред поля, це допомогло визначити приблизний район для дослідження мап;

Під час вивчення мап було використано такий самий часовий проміжок, як і на фотографіях, які розміщені вище.

Тобто на знімку за 13 липня 2014 року видно зелені поля, лісосмуги та рівні дороги.



Зображення полів та лісосмуг за 13 липня 2014 року / Фото InformNapalm

А на супутниковому знімку за 31 серпня того ж року вже видно помітні зміни: на полях – сліди техніки, а навколо і всередині лісосмуг вздовж дороги – сліди військової техніки і російських військовослужбовців, які ховаються в "зеленці".



Сліди військової техніки і російських військовослужбовців / Фото InformNapalm

Це місце вибрали не випадково, адже за 500 метрів є джерело води – насосна станція при невеликому водосховищі й водному каналі, який використовують як зрошувальну систему для кількох найближчих полів. Також неподалік розташовані невеликі населені пункти – Огульчанськ і Водоток. Для наочності ідентифіковані місця позначено на мапі.



Ідентифіковані місця / Фото InformNapalm

Зазначимо, що місце, зафіксоване у лісосмузі, розташоване за 10 км від селища Новосвітлівка, а час подій – кінець літа-осені 2014 року, що збігається з періодом обстрілу російськими військами селища Новосвітлівка.

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У такий спосіб, вдалося наочно визначити місце незаконного перебування російських регулярних військ на території України. Така ідентифікація місцевості потрібна для покарання винних – від окремо взятого російського солдата до цілих підрозділів ЗС РФ, причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.