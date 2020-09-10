У Росії збираються спростити видачу громадянства
Росія спрощує отримання свого громадянства тепер не лише для жителів окупованих територій України, а й загалом – для всіх охочих іноземців. Відтак, у Міністерстві внутрішніх справ РФ розробляють проєкт закону про правове становище іноземців, що спрощує процедуру отримання ними громадянства і можливості працевлаштування.
Про це інформує Интерфакс з посиланням на заяву глави ГУ з питань міграції МВС Росії Валентину Казакову.
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Міністерство внутрішніх справ спільно з федеральними органами виконавчої влади розробляє абсолютно новий проєкт федерального закону про правове становище іноземних громадян. І там буде багато змін,
– сказала вона.
Російська чиновниця наголосила, що у законодавстві залишиться "все найкраще, що внесли за останні роки".
Втім, змінити у Росії збираються загальні підходи у цьому питанні.
"Зміняться режими перебування на території Росії, спроститься процедура оформлення документів", – пояснила Казакова.
Зокрема, у законі пропишуть чіткий поділ міграційних режимів.
Крім того, МВС Росії планує спростити процедуру залучення іноземних працівників на територію країни і надання їм постійного місця проживання. "
Ми припускаємо відмову від інституту дозволів на тимчасове проживання, як зараз це відбувається. Він себе зжив", – додала представниця МВС РФ.
Як Росія спрощувала отримання свого громадянства для українців:
- У 2019 році президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу та Криму.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів на окупованих територіях.
- РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
- Мешканці окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, голосували за поправки до конституції Росії.
- У 2020 Путін ще більше спростив отримання громадянства РФ.
- Тепер українці та білоруси можуть не складати іспит з російської мови
- Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму та на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання