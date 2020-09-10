Росія спрощує отримання свого громадянства тепер не лише для жителів окупованих територій України, а й загалом – для всіх охочих іноземців. Відтак, у Міністерстві внутрішніх справ РФ розробляють проєкт закону про правове становище іноземців, що спрощує процедуру отримання ними громадянства і можливості працевлаштування.

Про це інформує Интерфакс з посиланням на заяву глави ГУ з питань міграції МВС Росії Валентину Казакову.

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Міністерство внутрішніх справ спільно з федеральними органами виконавчої влади розробляє абсолютно новий проєкт федерального закону про правове становище іноземних громадян. І там буде багато змін,

– сказала вона.

Російська чиновниця наголосила, що у законодавстві залишиться "все найкраще, що внесли за останні роки".

Втім, змінити у Росії збираються загальні підходи у цьому питанні.

"Зміняться режими перебування на території Росії, спроститься процедура оформлення документів", – пояснила Казакова.

Зокрема, у законі пропишуть чіткий поділ міграційних режимів.

Крім того, МВС Росії планує спростити процедуру залучення іноземних працівників на територію країни і надання їм постійного місця проживання. "

Ми припускаємо відмову від інституту дозволів на тимчасове проживання, як зараз це відбувається. Він себе зжив", – додала представниця МВС РФ.

Як Росія спрощувала отримання свого громадянства для українців: