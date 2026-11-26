Аби усвідомити важливість нововведення, варто нагадати, що Україна – одна з найкриптоактивніших країн світу. За різними оцінками, понад 6 мільйонів громадян володіють цифровими активами. Криптовалюти не лише стали звичною формою зберігання статків для мільйонів українців, але й відкрили нові можливості для порушників закону. Саме криптовалюти все частіше використовують для обходу санкцій, уникнення сплати податків, відмивання коштів, фінансування тероризму та підривної діяльності. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Тож це важливе рішення не лише для тих, хто купує чи продає криптовалюту. Україна нарешті переходить від фактичного існування крипторинку в умовах недостатньо комплексного регулювання до системи, у якій визначені правила роботи компаній, відповідальність учасників і вимоги до фінансового моніторингу.

Що зміниться?

Одна з ключових змін – поява зрозумілої моделі оподаткування. Для фізичних осіб передбачено пільговий режим для активів, придбаних до набрання законом чинності: до кінця 2028 року ставка податку на доходи становитиме 5%. З урахуванням військового збору загальне податкове навантаження становитиме 10%. Надалі застосовуватиметься стандартна ставка ПДФО 18% плюс 5% військового збору.

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Важливо розуміти: податок стосуватиметься позитивного фінансового результату від операцій, а не всього обсягу коштів, які проходять через криптогаманці чи біржі. Тобто платити податки будуть не ті, хто зберігає крипту, а ті, хто на ній заробляє. Фінансовий результат визначатиметься з урахуванням документально підтверджених витрат на придбання активів та відповідних комісій. Обмін одного віртуального активу на інший також не оподатковуватиметься.

Закон визначає і правила роботи самих постачальників послуг. Криптобіржі, платформи та компанії, що зберігають віртуальні активи клієнтів, повинні будуть пройти авторизацію та працювати відповідно до встановлених вимог.

Водночас вимоги фінансового моніторингу для відповідних суб'єктів уже передбачені Законом України № 361-IX. Нове регулювання має забезпечити комплексніший механізм авторизації, нагляду та контролю за діяльністю таких постачальників. Крім того, передбачаються вимоги щодо податкової звітності про операції з віртуальними активами українських резидентів.

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Йдеться про податкову звітність постачальників послуг, а не про те, що кожна криптовалютна транзакція автоматично ставатиме повідомленням Держфінмоніторингу. Фінансовий моніторинг і податкова звітність – це різні механізми, які мають власні цілі та процедури.

Повноваження з регулювання та нагляду за ринком віртуальних активів розподілятимуться між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України. НКЦПФР здійснюватиме авторизацію постачальників послуг, допуск учасників на ринок та нагляд за їхньою діяльністю. НБУ відповідатиме за питання у сфері своєї компетенції, пов'язані з впливом віртуальних активів на грошово-кредитну та банківську системи, операціями обміну гривні на віртуальні активи та регулюванням окремих видів цифрових платіжних токенів.

Для фінансової розвідки це означає появу додаткових можливостей у роботі з інформацією про рух цифрових активів. Коли діяльність постачальників послуг відбувається в регульованому полі, стає простіше зіставляти криптовалютні операції з рухом коштів у традиційній фінансовій системі, встановлювати зв'язки між учасниками та виявляти ознаки незаконної діяльності.

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Але тут важливо не переоцінювати можливості самого закону. Наявність інформації про транзакцію ще не дає відповіді на всі запитання: хто фактично контролює гаманець, звідки походять активи, через які платформи вони пройшли та кому зрештою належать. Для цього потрібна аналітика, обмін даними між установами та взаємодія з правоохоронними органами.

Міжнародні стандарти

FATF у своєму оновленні за липень 2026 року звернула увагу на нові виклики у сфері віртуальних активів. Серед них – використання стейблкоїнів у незаконних операціях, перекази між користувачами без посередників, діяльність офшорних постачальників послуг і ризики децентралізованих фінансових платформ.

Це не абстрактні загрози. Злочинні мережі використовують технологічні можливості крипторинку, щоб швидко переміщувати кошти між країнами, приховувати зв'язки між відправником і отримувачем та ускладнювати встановлення походження активів. Тому завдання фінансових розвідок – не просто фіксувати підозрілі операції, а бачити весь ланцюг руху коштів.

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Європейський Союз уже створив для цього нормативну основу. Регламент MiCA визначає вимоги до емітентів криптоактивів і постачальників відповідних послуг. Правила Travel Rule, закріплені в міжнародних стандартах FATF та імплементовані в європейське законодавство, передбачають передачу інформації про відправника й отримувача під час криптовалютних переказів.

Окремий напрям – податкова прозорість та автоматичний обмін інформацією. Директива DAC8 застосовується з 1 січня 2026 року. З цієї дати постачальники послуг у ЄС почали збирати інформацію про звітні операції з криптоактивами своїх клієнтів. Перший обмін такою інформацією між податковими органами країн ЄС відбуватиметься у 2027 році за результатами 2026 року.

Паралельно впроваджується міжнародний стандарт CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і схвалений G20. Він передбачає збір та автоматичний обмін податковою інформацією про операції з криптоактивами між юрисдикціями, які долучаються до його застосування.

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Україні важливо не просто наблизити власне законодавство до європейського. Необхідно забезпечити сумісність процедур і можливість обміну інформацією з іноземними партнерами. Адже криптовалютні операції не зупиняються на державному кордоні, а їхній аналіз часто потребує даних одразу з кількох юрисдикцій.

А втім, Держфінмоніторинг уже сьогодні активно співпрацює з колегами з-за кордону, і це вже дає конкретні результати. До прикладу, один зі свіжих кейсів, коли завдяки такій міжнародній співпраці спільно з СБУ вдалося ліквідувати тіньову схему, пов'язану з фінансуванням діяльності російських спецслужб та Корпусу вартових Ісламської революції. Ми досліджували рух коштів через акаунт громадянина України на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. Упродовж 2019 – 2025 років на нього надійшло понад 13 мільйонів доларів. Окрім того, аналіз виявив мережу з понад 35 іноземних компаній, пов'язаних із цими операціями.

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Ухвалення закону – тільки початок реформи

Попереду – підготовка підзаконних актів, запуск процедур авторизації, налаштування звітності та взаємодії між державними органами. Важливо, щоб до моменту набрання законом чинності всі учасники розуміли свої обов'язки, а регулятори мали інструменти для реального нагляду.

Не варто очікувати, що нові правила повністю усунуть тіньовий сегмент. Частина операцій і надалі може відбуватися через нерегульовані платформи, іноземні юрисдикції або безпосередньо між користувачами. Саме тому законодавчі зміни мають супроводжуватися розвитком аналітичних спроможностей і міжнародної співпраці.

Для України це важливий крок до цивілізованого фінансового ринку. Але головний результат реформи визначатиметься не кількістю авторизованих платформ і не самим фактом сплати податків. Важливо, чи зможемо ми зробити крипторинок прозорішим, захистити його добросовісних учасників і не дозволити використовувати цифрові активи для відмивання злочинних доходів та фінансування протиправної діяльності.