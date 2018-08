Крістен Стюарт поцілувала кількох чоловіків у кліпі гурту "Interpol": відео

Голлівудська акторка Крістен Стюарт, відома за роллю Белли у фільмі "Сутінки", засвітилась у кліпі гурту "Interpol". Ролик вийшов досить спекотним.

Крістен Стюарт вже давно позбулась образу скромно і дівчини з "Сутінків". Акторка дедалі частіше епатує на світських заходах та бере участь у провокативних зйомках.

Та такі витівки аж ніяк не заважають їй будувати свою кар'єру. Участь в кіно, рекламах та у фотосесіях для глянців Крістен Стюарт доповнила музичними кліпами. Нещодавно запальна акторка погодилась на пропозицію від колективу "Interpol" та стала головною героїнею їхнього ролика до пісні "If You Really Love Nothing".

У кліпі зірка грає роль волелюбної дівчини, яка спершу пристрасно цілується з красенем. Однак під час вечірки Крістен привертає уваги всіх чоловіків, відтак цілується з декількома з них. Такий пікантний кліп підкреслює назву пісні, що в перекладі означає "Якщо ти дійсно нічого не любиш".

Дивіться відео нового кліпу гурту "Interpol" – "If You Really Love Nothing":