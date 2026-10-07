Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 7 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Основні теми випуску:

терористичні атаки Росії по Прилуках, Кременчуку та іншим містам;

аналіз ситуації на ключових напрямках фронту — Харківщині, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Добропільському та південному напрямках;

українська заміна Patriot;

удари по тіньовому флоту в Сочі.

Текстова версія щоденного огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Масований удар РФ по Україні та наслідки в містах

Путін вирішив відзначити свій 74-й день народження як справжній воєнний злочинець і кровопивця. Вночі відбулася масована ракетна атака росіян. По Україні було застосовано десятки ракет, зокрема близько півсотні крилатих і понад два десятки балістичних ракет різного типу.

На восьми локаціях були проведені аварійно-рятувальні роботи. Йдеться про Київ, Кіровоградську область, Чернігівщину, Полтавщину та інші регіони. Наслідків ударів було навіть більше, ніж вісім.

У Києві наслідки російських обстрілів зафіксовані в чотирьох районах міста: Оболонському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому. У Дарницькому районі — двоє загиблих. Били по об'єктах критичної інфраструктури, складах і нежитлових приміщеннях.

Уламки російської ракети, яка, на щастя, не вибухнула / фото – Національна поліція

У Дарницькому районі вибухотехніки й поліція розміновували нездетоновану балістичну ракету, яка впала посеред вулиці біля парковки. Її бойову частину згодом транспортували на полігон для знешкодження.

Також у Києві постраждала кіностудія Довженка: уламки ракети впали на її приміщення, було пробито покрівлю одного зі знімальних павільйонів. Пожежу вже загасили.

Найскладніша й найтрагічніша ситуація зараз у Прилуках Чернігівської області. Там російська ракета влучила прямо в п’ятиповерховий житловий будинок і фактично зруйнувала велику його частину.

На момент ефіру підтверджено дев'ятьох загиблих, серед них — восьмирічний хлопчик (згодом кількість жертв, на жаль, зросла – 14 загиблих, серед них – 4 дітей).

Страшні кадри з Прилук – рятувальники та прості громадяни намагаються витягти людей з-під завалів / фото – "Суспільне Чернігів"

Ще 50 людей вважаються постраждалими. 23 людини лікуються амбулаторно, 27 — госпіталізовані, троє з них у важкому стані. 12 людей рятувальники витягли з-під завалів. Рятувально-пошукова операція ще тривала, тож цифри могли змінитися.

Що отримав Путін на свій день народження:

Тяжкі наслідки російських обстрілів також зафіксовані в Кременчуку. Ракета прилетіла буквально у двір висотного будинку на вулиці Троїцькій. Навколо — кілька будинків, повибивало вікна, знищено майно людей, пошкоджено помешкання.

Автомобілі згоріли або були привалені сміттям і деревами. Вітер і ударна хвиля буквально виривали дерева з корінням або ламали стовбури. Мешканка будинку Юлія розповіла: ракета прилетіла прямо по двору, була спалах, удар, все полетіло, на восьмому поверсі не залишилося ані вікон, ані дверей.

За словами місцевої влади, у Кременчуку двоє загиблих і семеро поранених. Пошкоджені чотири будинки.

Ще двоє людей загинули в Кіровоградській області. Під обстріл потрапили Кропивницький і Олександрія, де били по об’єктах критичної інфраструктури.

У Запоріжжі цієї ночі також був удар по об’єктах транспортної інфраструктури. На ранок був перекритий рух вантовим мостом.

Росіяни знову б’ють по мостах через Дніпро, намагаючись ускладнити логістику, пошкоджувати дорожнє покриття, створювати страх і змушувати до постійних ремонтів.

Як Україна протидіє російській балістиці без Patriot

Wall Street Journal написало про те, що Україна навчилася протидіяти російській балістиці без систем Patriot.

За даними видання, українські фахівці з допомогою засобів РЕБ змогли відвести з курсу принаймні дві російські гіперзвукові балістичні ракети, які летіли в напрямку урядового об’єкта, але в результаті впали в річку Дніпро.

Український підрозділ Nightwatch стверджує, що відвів ракети з траєкторії руху. Ішлося про систему РЕБ під назвою Lima, яка створює помилкові навігаційні сигнали на відстані до 120 миль.

Подібним способом, за словами ведучого, українські підрозділи вже збивали російські "Кинджали" з курсу минулого року.

Харківщина, Куп'янський і Лиманський напрямки

Росіяни вже кілька місяців розповсюджують фейкову інформацію про нібито оточення чи "котел", якого насправді немає. Але окупанти не здаються й наполягають на своїй маячні.

Є повідомлення, що ФСБ готує дезінформаційну кампанію: зібрати частину полонених, давно захоплених раніше, змішати їх із новими персонажами та зняти ролик про те, що когось нібито взяли в полон на Харківщині в межах цього вигаданого оточення.

Натомість українські війська показують кадри контратак у районі Вовчанських хуторів, Зибиного та поблизу річки Вовча. Бригада Forpost прикордонників разом із суміжними підрозділами проводить дії на цьому напрямку.

За кінець літа і вересень 2026-го українські сили повернули близько 10 км² у своїй смузі оборони. У тих боях було знищено 118 росіян, ще семеро взято в полон.

Сили оборони тримають кордон – дивіться відео:

На південніших ділянках, зокрема на плацдармі за річкою Оскіл біля Куп'янська, є проблеми. Росіяни поступово просочуються до Куп'янська-Вузлового і доходять до східних околиць міста. На підходах помічають російські групи піхоти.

Логістика на цьому плацдармі ускладнена через річку Оскіл: техніку важко перекидати, забезпечення здійснюється здебільшого за допомогою важких дронів, які доставляють провіант і боєприпаси. Ротація теж складна, тому ворог має тут певну перевагу по місцевості.

На Лиманському напрямку українські війська ведуть бойові дії по річці Жеребець. Йдеться про Ямполівку, Іванівку та інші населені пункти. Росіяни намагаються стримати третій армійський корпус і, можливо, повернутися за річку, щоб закріпитися.

Серед найефектніших успіхів останнього часу — знищення заряджальної машини, яка перевозила боєкомплект зенітних керованих ракет для перезарядки ЗРК Бук-М3. Машину спалили дроном Hornet батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади.

Сталося це не біля лінії фронту, а в районі Алчевська, десь між Алчевськом і Луганськом або Кадіївкою. Ведучий підкреслив, що російська ППО знову була послаблена.

Донеччина: Краматорськ, Костянтинівка, Добропілля, Малинівка

На Краматорському напрямку тривають бої за село Малинівка. Це близько 10 кілометрів на схід від околиць Краматорська. У західній частині Малинівки помічена українська піхота, а росіяни намагаються атакувати її дронами.

Українські військові тримають такі операції в таємниці, а про бої відомо часто саме з російських відео. Наразі триває спроба зачистити західну частину Малинівки та закріпитися там, після чого українські сили, за прогнозами, спробують відкинути ворога за канал "Сіверський Донець – Донбас".

Скріншот карти DeepState

Аналітики припускають, що після стабілізації Лиманського напрямку та завершення операції "Вівальді" війська угруповання "Центр" можуть перейти до стабілізації ситуації біля Слов'янська і Краматорська.

Ситуація в Костянтинівці залишається складною – росіяни зараз зосереджуються на флангах навколо міста. Вони намагаються нав’язувати бої в районах Осикового, Олексієво-Дружківки та Віролюбівки, яку постійно треба обороняти від спроб російського просочування.

Добропілля: інфільтрація, бої в місті та проблеми російської піхоти

Окремо — про Добропілля. Російська піхота вже фіксується в південній частині міста, біля багатоповерхівок. У російській пропаганді вже заявляють про "зачистку Добропілля", але це, як наголосив ведучий, брехня.

Водночас окремі піхотні групи росіян справді помічені в південній частині міста, і українські сили їх знаходять та знищують. Окупанти намагаються заводити якомога більше своїх людей у багатоповерхівки, де їх складніше ліквідувати.

Скріншот карти DeepState

За словами військового однієї з бригад Нацгвардії, яка працює на цьому напрямку, вже були навіть стрілецькі бої між операторами БПЛА та росіянами, оскільки ворог часто закидає свою піхоту далеко від лінії зіткнення, і вона несподівано виходить на українських дронарів.

Південь: удари по трасах і Сочі

Знову з'являється багато нових кадрів уражень по трасах на Приазов'ї – на ділянках між Ростовом і Маріуполем, Маріуполем і Мелітополем, а також у напрямку Криму.

На трасі умовно "Ростов – Крим" знищено велику кількість фур на невеликому відрізку дороги. Йдеться про з десяток підбитих і спалених вантажівок. Імовірно, це робота дронів Hornet та подібних безпілотників.

Окрема свіжа ілюстрація — горить фура на Херсонщині біля Новоолексіївки, у районі Генічеська, фактично на заїзді в бік Джанкоя.

Під один із таких ударів потрапили й російські так звані "волонтери" з Ростова, які допомагали окупантам у Криму.

6 жовтня на рейді Сочі відбулася атака українських морських безпілотників на танкер російського "тіньового флоту" Aframax Rio, який ходив під прапором Ліберії.

Велика пожежа на рейді Сочі / фото – соцмережі

Танкер перевозив сиру нафту й був включений у санкційні списки як частина російського тіньового флоту.

Судно загорілося й дим було видно всьому місту. Фото розібрали на меми та використали для промо ще однієї цікавої російської історії – чуми в Сибіру. Бо дим від пожежі був схожий на маску середньовічного "чумного лікаря".

Огляд подій війни 7 жовтня 2026 року – дивіться відео: