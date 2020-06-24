У Кривому Розі коп та депутат "вибивали" неіснуючі борги: фото
У Кривому Розі угруповання займалось тим, що вимагало у місцевих жителів віддати неіснуючі борги. Серед зловмисників – представник поліції та депутат райради.
У місцевого жителя вимагали 160 тисяч доларів
Остання сума, яку вони хотіли "витрусити" з місцевого жителя – 160 тисяч доларів. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
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Окрім депутата та правоохоронця, оперативники затримали ще одного чоловіка. Усі вони – жителі Кривого Рогу. Під час зустрічей з потерпілими члени угруповання погрожували псевдоборжникам розправою, а також знищенням майна. Через страх за власне життя люди віддавали гроші.
Зловмисників затримали під час отримання грошей
Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому: безпосередньо під час отримання частини грошей – 40 тисяч доларів.
Наразі затриманим готують повідомлення про підозру. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі – за вимагання, вчинене повторно службовою особою із використанням службового становища.
Затримали трьох осіб / Фото Нацполіції
Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі / Фото Нацполіції