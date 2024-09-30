Вночі проти 30 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. Там чули звуки вибухів, пише Суспільне.

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У місті було гучно

Про звуки вибухів повідомили й місцеві телеграм-спільноти. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски.

Наразі невідомо жодних деталей щодо того, чи були влучання. Місцева влада ніяк не коментувала вибухи, які пролунали. Очікуємо на офіційну інформацію.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Днями Росія також атакувала Кривий Ріг.