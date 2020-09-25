Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос прокоментував міжнародні військові навчання "Об’єднані зусилля-2020". Зокрема розповів, що американці вчаться в українських бійців військової хитрості.

Іноземні військові також вивчають способи ведення бойових дій, які українці застосовують на Донбасі. Про це генерал Сергій Кривонос розповів в інтерв'ю ТСН.

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За його словами, результати дій українських військових неодноразово викликали в американців здивування та захоплення. Це Кривонос спостерігав, зокрема, у 2018 році, коли був старшим оперативної групи на сході України від Сил спеціальних операцій.

Він зауважив, що військові США вчаться в українських бійців нестандартно підходити до виконання завдань – коли ворог сильний, навчений та підготовлений

Ми, маючи відносно технічно слабку оснащеність, все одно виконували завдання, перехитривши ворога. І завдяки цьому зберігали своїх людей,

– наголосив генерал.

"А ми вчимося у них, бо технологічно вони нам допомагають. Це взаємовигідне навчання. Це посилює як наші Збройні сили, так і безпосередньо американські ЗС", – додав Кривонос.

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