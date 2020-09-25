Викликало захоплення: Кривонос пояснив, чого військові США вчаться в українців
Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос прокоментував міжнародні військові навчання "Об’єднані зусилля-2020". Зокрема розповів, що американці вчаться в українських бійців військової хитрості.
Іноземні військові також вивчають способи ведення бойових дій, які українці застосовують на Донбасі. Про це генерал Сергій Кривонос розповів в інтерв'ю ТСН.
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За його словами, результати дій українських військових неодноразово викликали в американців здивування та захоплення. Це Кривонос спостерігав, зокрема, у 2018 році, коли був старшим оперативної групи на сході України від Сил спеціальних операцій.
Він зауважив, що військові США вчаться в українських бійців нестандартно підходити до виконання завдань – коли ворог сильний, навчений та підготовлений
Ми, маючи відносно технічно слабку оснащеність, все одно виконували завдання, перехитривши ворога. І завдяки цьому зберігали своїх людей,
– наголосив генерал.
"А ми вчимося у них, бо технологічно вони нам допомагають. Це взаємовигідне навчання. Це посилює як наші Збройні сили, так і безпосередньо американські ЗС", – додав Кривонос.
"Об'єднані зусилля – 2020": що відомо
- У них візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США і Великобританії, а за їх проведенням спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів.
- Особливістю навчань стане їх міжнародний характер. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО.
- Військові десантуватимуть зі зброєю та спорядженням на полігони ЗСУ в районі проведення відповідних навчань.
- До артилерійських систем, танків, бойових кораблів й авіації залучатимуть і зразки техніки, які нещодавно взяли на озброєння ЗСУ. Це новітні комплекси "Нептун", "Вільха", безпілотні ударні літальні комплекси "Байрактар".