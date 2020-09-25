Спільними силами учасники військових навчань "Об'єднані зусилля 2020" на Херсонщині форсують Дніпро. До них залучили артилерію, авіацію, інженерні війська та десантників.

Так армійці показують, як можуть реагувати у разі захоплення плацдарму, коли є водна перешкода. Детальніше про це – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Найважче – це досягти взаємосумісності між підрозділами. Тому що кожна сторона має свої особливості в тактичних діях, але вони не суттєво відрізняються,

– зазначив командир окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Володимир Шворак.

Масштабні військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" вже кілька днів тривають в Україні. Маневри на Херсонщині – одна з їхніх складових. Цими навчаннями Україна демонструє готовність протистояти будь-яким загрозам, зокрема дати відсіч російській агресії.

Залучили 600 військових

Готувалися навчання у рекордно стислі терміни – за 3 дні. Участь у них взяли:

понад 600 військових,

300 одиниць техніки.

Поряд з нашими військовими завдання виконували їхні колеги із Великої Британії. ЗСУ співпрацює з Британською армією вже 5 років. За цей час підготували 12 тисяч українських військових.

Понтонну конструкцію звели за годину

Поки інженери зводили переправу, в небі їх прикривали винищувачі. Багатотонну пів кілометрову конструкцію на воді військові звели менше, ніж за годину. Міцність понтону перевірила важка техніка. У Збройних силах кажуть – така переправа рідкість.



Потонна переправа / Скриншот з відео

"Це нонсенс щодо наведення цієї переправи. Це можна назвати людським подвигом, подвигом тих солдат, яких ми сьогодні бачили. Поки у світі не так багато країн, які можуть повторити такі результати", – розповів начальник інженерних військ командування сил підтримки ЗСУ Олександр Яковець.