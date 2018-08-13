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"Крок до зниження невизначеності": у Нацбанку зреагували на візит місії МВФ у Київ

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Голова НБУ схвально відгукнувся про візит в Україну місії МВФ
Голова НБУ схвально відгукнувся про візит в Україну місії МВФ / Flickr.com

Національний банк України вітає візит місії Міжнародного валютного фонду в Київ, запланований на початок вересня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

24 канал повідомляв, що місія МВФ прибуде в Україну 6 вересня, і до 19 вересня представники місії працюватимуть у Києві.

Приїзд місії МВФ у Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку,
– сказав голова НБУ Яків Смолій.

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В Нацбанку також наголосили, що наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення виплат за державним боргом у 2018-2020 роках.

В НБУ додали, що відповідно до Інфляційного звіту (липень 2018 року), Нацбанк очікує, що реалізація структурних реформ дасть Україні змогу отримати від МВФ 2 мільярди доларів до кінця 2018 року і, як наслідок, збільшити міжнародні резерви України до 20,7 мільярда доларів на кінець року.

Теги: Новини України Новини політики МВФ НБУ Яків Смолій Транш МВФ
Джерело: 24 канал
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