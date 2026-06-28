Кучма отримав почесну відзнаку імені Левка Лук'яненка від Ради

У Верховній Раді під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України нагородили другого президента Леоніда Кучму відзнакою парламенту "За служіння українському народу". Після цього в мережі з'явилася хвиля обговорень і критики, однак згодом стало зрозуміло, що частина інформації про іншу нагороду була помилковою.

Про отримання нагороди Кучмою повідомила прессекретар в Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер.

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Що відомо нагородження Кучми?

Другий Президент України Леонід Кучма взяв участь в урочистостях у Верховній Раді з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України. Під час заходу голова парламенту Руслан Стефанчук вручив йому нагрудний знак Верховної Ради "За служіння українському народу" імені Левка Лук'яненка.



Нагорода, яку отримав Леонід Кучма / Фото з фейсбук-сторінки Дарки Олефір

Відзнаку присуджено за внесок у зміцнення державності, розвиток демократичних інститутів та захист національних інтересів України. Після вручення нагороди Кучма виступив у сесійній залі Верховної Ради, де згадав ухвалення Конституції у 1996 році та наголосив на важливості єдності українського суспільства в умовах війни.

Леонід Кучма у свій час був співголовою Конституційної комісії, яка працювала над підготовкою Основного Закону України. Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року під час його президентської каденції.

Нагородження Кучми: дивіться відео

24 Канал перепрошує за помилково опубліковану інформацію про нагородження Леоніда Кучми у Верховній Раді!

Зазначимо, що раніше низка ЗМІ та у соціальних мережах поширили недостовірну інформацію про те, що другий президент України нібито отримав нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола.

У соцмережах рішення про нагородження Леоніда Кучми викликало різку хвилю критики та обурення. Через неправильно поширену інформацію користувачі писали про "ганьбу" та ставили під сумнів доцільність такого вшанування, нагадуючи про суперечливі сторінки його політичного минулого.



Українці реагують на нагородження Кучми / Скриншот із тредсу



Українці обговорюють вручення нагороди Кучмі / Скриншот з тредсу



Українці обурені рішенням парламенту / Скриншот з фейсбуку



Користувачі соціальних мереж обговорюють, хто відповідальний за це рішення / Скриншот з фейсбуку

Додамо, що крім Леоніда Кучми нагороди від українського парламенту отримали ще кілька осіб, які працювали над створенням Конституції. Зокрема, Голова Верховної Ради України другого та п'ятого скликань Олександр Мороз, юрист і колишній Міністр юстиції України Сергій Головатий та нардеп п'яти скликань Іван Заєць.

Хто такий Левко Лук'яненко та чому нагорода в його честь така важлива?

Левко Лук'яненко – український дисидент, політик і правозахисник, якого вважають одним із ключових авторів незалежності України. Саме він написав текст Акта проголошення незалежності, ухваленого 24 серпня 1991 року. За участь у національно-визвольному русі Лук'яненко провів 26 років у радянських таборах і був одним із засновників Української Гельсінської групи. У незалежній Україні він став народним депутатом і продовжив громадсько-політичну діяльність, захищаючи права людини та українську державність.

Нагрудний знак Верховної Ради України "За служіння Українському народові" імені Левка Лук'яненка – це почесна відзнака парламенту. Нею відзначають громадян за вагомий внесок у зміцнення української державності, захист суверенітету та національних інтересів, а також розвиток громадянського суспільства.