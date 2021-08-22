Третьи, что он превращается в энергию. Надо разобраться.
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Жировые клетки (адипоциты)Главные хранители жира в организме и одни из самых необычных клеток. Их количество в течение жизни неизменно – все они заложены при рождении. Меняется только содержание жира в них. При большом избытке веса они превращаются в огромные шары, накачанные жиром. Когда человек худеет, они как бы сдуваются. И у тех, кто периодически сидит на диетах, а потом позволяет себе лишнее, эти циклы повторяются многократно.
Для похудения необходим дефицит калорий
При недостатке энергии наш организм должен достать жировые клетки из своих кладовок и выпустить их в кровоток и отвечают за это гормоны. Сигнал дает центральная нервная система, которая видит недостаток энергии. Там под действием кислорода эти клетки окислятся и распадутся на углекислый газ и воду. Углекислый газ мы выдохнем, а вода уйдет с мочой, слезами, дыханием и потом.
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Ученые говорят о том, что для потери 10 килограмм жира потребуется 29 килограмм кислорода для вдыхания, в результате метаболического процесса образуется 28 килограмм углекислого газа и 11 килограмм воды.
То есть при потере веса 84% жира превращаются в углекислый газ и покидают организм через легкие, а остальные 16% становятся водой.
Таким образом, через легкие выводится большая часть жира.