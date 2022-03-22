Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна та Велика Британія узгодили позиції перед майбутнім самітом G7 в Брюсселі.

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"Ми погодилися з тим, що не можна вагатися, коли мовиться про введення нових жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її вбивчу військову машину", – написав глава МЗС України.

Санкції цивілізованого світу проти Росії кожного дня погіршують стан економіки країни-агресорки. Водночас у Європейському Союзі вже працюють над 5 пакетом санкцій, тож становище держави-терористки буде тільки погіршуватись.

Зауважте, що 24 березня лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на позачерговому саміті, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну. У зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі візьме участь і президент США Джо Байден, підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

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