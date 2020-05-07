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      Кулеба запропонував Помпео перенести американські підприємства в Україну

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      Помпео та Кулеба обговорили стратегічне партнерство США та України
      Помпео та Кулеба обговорили стратегічне партнерство США та України / Колаж 24 каналу

      В умовах пандемії Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки та готова запросити до себе американські підприємства, які розглядають можливість перенесення виробництва з інших регіонів. Про це говорив український міністр Кулеба з держсекретарем США Помпео.

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з держсекретарем США Майклом Помпео. Про це розповіли 6 травня на офіційному сайті МЗС.

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      За словами українського дипломата, наша країна "рішуче налаштована надалі розвивати стратегічне партнерство" зі США, причому не для формальності, а для "зміцнення справжньої дружби".

      Глава МЗС України заявив наступне:

      • В умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.
      • Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів.
      • Засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства слід провести вже у 2020 році.
      • Щодо співпраці з МВФ: Україні налаштована ухвалити банківський ("антиколомойський") закон.

      Майкл Помпео своєю чергою вкотре запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету та територіальної цілісності України.

      Додамо, що розмови про інвестиції та МВФ українська влада останнім часом проводить часто, адже загроза дефолту у разі відсутності залучених ззовні грошей виглядає реальною.

      Дефолт
      Загроза дефолту: якими можуть бути наслідки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Бізнес Майк Помпео Дмитро Кулеба – новини Новини США Новини України Новини політики
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