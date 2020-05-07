Кулеба запропонував Помпео перенести американські підприємства в Україну

В умовах пандемії Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки та готова запросити до себе американські підприємства, які розглядають можливість перенесення виробництва з інших регіонів. Про це говорив український міністр Кулеба з держсекретарем США Помпео.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з держсекретарем США Майклом Помпео. Про це розповіли 6 травня на офіційному сайті МЗС.

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За словами українського дипломата, наша країна "рішуче налаштована надалі розвивати стратегічне партнерство" зі США, причому не для формальності, а для "зміцнення справжньої дружби".

Глава МЗС України заявив наступне:

В умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств , які розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів.

, які розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів. Засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства слід провести вже у 2020 році.

Щодо співпраці з МВФ: Україні налаштована ухвалити банківський ("антиколомойський") закон.

Майкл Помпео своєю чергою вкотре запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Додамо, що розмови про інвестиції та МВФ українська влада останнім часом проводить часто, адже загроза дефолту у разі відсутності залучених ззовні грошей виглядає реальною.



Загроза дефолту: якими можуть бути наслідки / Інфографіка 24 каналу