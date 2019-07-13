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      Куницького звинуватили у брехні у судовому позові щодо відновлення як кандидата

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      Олександр Куницький збрехав у судовому позові
      Олександр Куницький збрехав у судовому позові / Facebook / Олександр Куницький

      Олександр Куницький, реєстрацію якого кандидатом в депутати від "Слуги народу" на виборах в парламент Центрвиборчком скасував, надає неправдиві доводи у судовому позові щодо відновлення як кандидата.

      Про це написав у Facebook народний депутат Андрій Денисенко.

      "Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закрито, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих подорожей до Мордору Куницький продовжує цинічно і відверто брехати у вічі ЦВК, виборцям та суду. Бо сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчій гонці. Брехливий цинізм суб'єкта зашкалює", – написав Денисенко.

      Денисенко зазначив, що спочатку Куницький відпирався від громадянства Ізраїлю, а "приперли до стінки – зізнався, що таки є".

      "Потім доводив і він, і представник "Слуги народу", що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована виключено службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо", – додав він.

      Денисенко наголосив, що псля того, як ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але й стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорту 159 днів.

      "А отже, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство – попри те, що він двічі надає різні обґрунтування. Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу. Хоча про що це я, про яку безбрехливість... Людина присягала на вірність іншій країні, а потім легко нібито відмовилась від її громадянства, потім відсиджувалася за кордоном, щоб не бути призваною в українську армію, коли йшла активна фаза війни, а потім по кілька разів на місяць мандрує до країни агресора. Особисто я невірю, що такий відданий слуга кількох народів схаменеться і перестане нахабно дертися в парламент. А ось на місці виборців і суддів я б замислився – хто зна, що може ще виплисти у справі Куницького", – додав нардеп.

      Денисенко також опублікував позов Куницького на відновлення як кандидата, та копію ізраїльського паспорту Куницького.

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Слуга народу Новини України Новини політики
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