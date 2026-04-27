Штурми не припиняються: Трегубов назвав ділянку фронту, де ворог намагається прорватися

На фронті зберігається напружена ситуація через постійні атаки російських військ на різних напрямках. Найбільший тиск наразі фіксують на Куп'янському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону.

Ворог змінює інтенсивність атак, намагаючись виявити слабкі місця в українській обороні. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Який напрямок на фронті залишається зараз найгарячішим?

Найбільш напруженою ділянкою залишається Куп'янський напрямок. Особливо складна ситуація спостерігається на східному березі річки Оскіл, де противник здійснює постійний тиск і не припиняє штурмові дії.

Водночас російська армія не зосереджується лише на одній ділянці фронту. Протягом останніх тижнів вона посилювала активність також на Лиманському напрямку та в районі Вовчанська, однак стабільного пріоритету серед них не визначено.

Попри це, українські сили оборони продовжують ефективно стримувати спроби прориву та інфільтрації противника. Зокрема, ворог намагається проникати через інфраструктурні об'єкти на правому березі Осколу, однак ці дії вдається зупиняти навіть за складних погодних умов.

Зверніть увагу! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що росіяни готуються до активної фази атак на фронті, переміщуючи піхоту ближче до крайніх позицій, з можливими спробами обходу українських військ з флангів. Своєю чергою, українські війська використовують аеророзвідку та дрони для упередження штурмових дій росіян, знищуючи їх сили на передньому краю фронту і в тилу.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

Минулого тижня на Слов'янському напрямку російські війська просунулися біля Різниківки, а також проникли в районі Рай – Олександрівки, яка нині вважається сірою зоною. Закріпитися там противнику не вдалося, однак ситуація залишається напруженою через близькість до Слов'янська.

На Костянтинівському напрямку українські сили стримують атаки та утримують більшість позицій, хоча ворог мав незначне просування біля Предтечиного в бік міста. Загалом лінія фронту тут залишається відносно стабільною.

На Покровському напрямку противник намагається розширити контроль у районі Мирнограда, Покровська та Родинського, де просунувся в центральній частині. Водночас на Гуляйпільському напрямку ворог активізувався південніше міста та намагається рухатися у бік Оріхова, що може ускладнити логістику українських сил.