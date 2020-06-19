Національна служба здоров'я – структура, яка розпоряджається всіма коштами, які виділяє держава на медицину. Нового ймовірного очільника вже встигли "охрестити" куратором на 80 мільярдів.

Про те, як нова влада обійшла конкурс та знайшла "свою" людину, яка допоможе розпорядитися всіма цими мільярдами – читайте в блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.

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Конкурс на посаду

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив за 15 хвилин обрати керівника Національної служби здоров'я через інтернет. Саме так проходили так звані співбесіди з кандидатами: онлайн і по 15 хвилин кожна.

Весь цей фарс був влаштований лише для одного – показати видимість конкурсу на посаду керівника органу, який розпоряджається вже 80 мільярдами гривень цього року.

Що таке НСЗУ? Це Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.



Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень

Засоби масової інформації і громадські організації заявили, що ці 15-хвилинні співбесіди – чиста бутафорія, а керівника вже давно знайшли. Ним, за словами активістів та навіть народних депутатів, має стати Костянтин Яриніч.

Схоже, у "слуг народу" свої кандидатури вже закінчилися і вони вирішили піти до кадрів Порошенка, адже Костянтин Яриніч – колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка, кнопкодав та дуже заможна людина, як для лікарської династії.

Дивіться відео, як проходила одна із співбесід на посаду керівника НСЗК:

Хто такий Костянтин Яриніч

Батько Костянтина Яриніча 20 років очолював Кропивницький, а тоді ще Кіровоградський обласний онкологічний диспансер, а коли син підріс – передав крісло йому. Коли ж син пішов балотуватися у Верховну Раду від "Блоку Петра Порошенка" – батько повернувся знову на посаду.



Костянтин Яриніч /Фото Lb.ua

Костянтин Володимирович Яриніч повідомив про складання повноважень головного лікаря Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру у 2014 році. Тоді він представив колективу нового виконувача обов'язків головного лікаря – Володимира Іларіоновича Яриніча, тобто свого батька.

Яриніч до Верховної ради потрапив спокійно, адже очолював Кіровоградську обласну організацію партії Порошенка "Солідарність". Перед виборами він віддав частину приміщення державної лікарні під приватний діагностичний центр. Державно-приватне партнерство дуже швидко трансформувалося в державну та пацієнтську "доїльню".

Тепер пацієнтів замість того, щоб обстежувати в державній лікарні – відправляють у приватну, й пацієнт просто змушений оплачувати там усе сам. Та й сама лікарня за свої кошти, які виділяють їй із бюджету в цієї ж приватної клініки -"партнера", послуги закуповує на мільйони .

Скандал навкого клініки

Власник клініки Костянтин Гаєвський став гарним "протеже" Яриніча у владі й свого часу навіть просував його на посаду міністра охорони здоров'я. Нещодавно навколо приватної клініки й онкодиспансеру стався скандал. Пацієнт пожалівся, що його відправили в заклад на території лікарні, який виявився приватним, а потім там змусили платити.

Після цього Національна служба здоров'я України почала своє внутрішнє розслідування, адже така поведінка є порушенням договору, за яке вони мають право розірвати угоду з лікарнею.

Служба почала перевірку. Натомість чоловіка, якого вони перевіряють, мають їм призначити у керівники. Оце так "многоходовочка". Це якби підозрюваного у вбивстві призначили керівником слідчої групи.

Чим відзначився Яриніч

За час свого депутатства Костянтин Яриніч задекларував 8 квартир дружини. Також взяв в держави 168 тисяч гривень на відшкодування оренди житла та відзначився скандалами за кнопкодавство. Поки картка Яриніча голосувала в залі парламенту, сидів на засіданні дисциплінарної комісії щодо ексзаступника міністра охорони здоров'я Лінчевського.

Схоже Костянтин Яриніч готувався змінювати посаду. Адже в травні 2020 року закупівлі в Кіровоградському онкодиспансері збільшились майже в 7 разів – приблизно 21,7 мільйона гривень. До цього в середньому витрачали по 3 – 4 мільйони гривень на місяць.

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Чи призначать керувати Національною службою здоров'я людину, чия родина заробила мільйонні статки на обшарпаних лікарнях, передаючи керівництво державним закладом у спадок, як трон, побачимо вже найближчим часом.