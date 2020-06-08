Спалахи COVID-19 продовжуються майже в усіх регіонах України. В деяких містах закривають лікарні через інфікування більшості персоналу. Лікарі стали героями, які ціною власного життя рятують інших.

Про те, чому в Україні найбільша кількість інфікованих – це лікарі, хто кому сват чи брат у Міністерстві охорони здоров'я – читайте в блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.

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Спалах COVID-19 у лікарів

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 90 медпрацівників захворіли на COVID-19 наприкінці травня. Водночас, у Харківській обласній інфекційній лікарні коронавірусну інфекцію виявили у 27 лікарів. Згодом у Київській міській лікарні швидкої допомоги тести підтвердили коронавірус у 21 медпрацівника. Ця лікарня не належить до тих, куди везуть інфікованих пацієнтів.

У цих умовах медики самостійно забезпечують себе захисними засобами: купують собі костюми, маски й екрани. Лікарі швидкої зараз кинуті державою напризволяще.

"Допомога" від МОЗ

У цей самий час Міністерство охорони здоров'я так і не спромоглося закупити необхідної кількості костюмів захисту для медиків. З початку карантину в МОЗ ніяк не можуть придумати, як би більше на них нажитися.

Спочатку переплатили щонайменше 19 мільйонів на 71 тисячу костюмів. Їх купили за 488 гривень, хоча вони коштують – 215 гривень за штуку. Навіть після гучного скандалу, вони досі купують костюми за завищеною ціною. Переплачують 1 мільярд гривень – це півторарічний бюджет дитячої лікарні "Охмадит".

Згодом закупили костюмів, респіраторів та іншого захисту в державний фонд на 3 мільярди гривень. Апарати штучної вентиляції легень, які волонтери купують по 360 тисяч гривень, МОЗ вирішив купувати по 500 тисяч. Коли опублікували очікувані ціни закупівель, які під "особистий" контроль узяли і прем'єр-міністр і президент – у всіх був шок.

Хто кому кум?

Чому ж міністр охорони здоров'я, попри гучні скандали, надалі спокійно продовжує сидіти в міністерському кріслі та нахабно брехати з екранів телевізорів?

Максим Степанов та Ігор Палиця

Максим Степанов – колишній губернатор Одеської області. Крісло губернатора йому передав його ж кум – Ігор Палиця, який перед цим очолював область. Зараз він народний депутат та голова партії "За майбутнє". Важливо те, що Ігор Палиця – бізнес-партнер та близький соратник олігарха Ігоря Коломойського.



Ігор Палиця разом з Ігорем Коломойським / Скриншот з відео

Так звана група Коломойського у "Слузі Народу" і в інших парламентських фракціях тепер стоїть горою за кума бізнес-партнера Коломойського – міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Максим Степанов усе життя працював на державних посадах, за винятком 4 років. Проте позиціонує себе як мільйонер, який заробив усі статки в бізнесі. А дружина Максима Степанова в день його призначення міністром охорони здоров'я зареєструвала медичну компанію.

Степанов та Аваков

Міністр Степанов має велику підтримку й Арсена Авакова, він єдиний з усього уряду не голосував за його відставку, коли його звільняли з посади губернатора області за часи Порошенка. А в серпні 2015 року Максим Степанов отримав від Авакова іменну зброю – пістолет Glock-19.



Арсен Аваков та Максим Степанов / Фото "Главком"

Дмитро Головін

Сам Степанов є кумом екскерівника Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна. Саме Головіна в липні затримали детективи НАБУ. Йому інкримінують зловживання владою та відмивання грошей.



Дмитро Головін / Фото "Слово і Діло"

Олег Жученко

Кумом дружини Максима Степанова є звільнений Рябошапкою прокурор Одеської області Олег Жученко. Він у 31 рік отримав ранг, який в органах юстиції прирівнюються до генеральського.



Олег Жученко / Фото "Преступности.НЕТ"

Декларація Жученко дає підстави зрозуміти, чому прокурор був звільнений. Наприклад, у 2018 році його дружина, яка заробляє приблизно 20 тисяч на місяць подарувала своєму чоловікові 1,2 мільйона гривень.

Ігор Іващенко

Минулого тижня Уряд призначив заступником Степанова Ігоря Іващенка. Пан Іващенко ще нещодавно працював у компанії "Лінк-Медітал" – одному з монополістів ринку діалізу в Україні, яка продавала державі матеріали для діалізу за завищеними цінами. Як наслідок – ціни в Україні на витратні матеріали для діалізу в рази вищі, ніж у сусідній Польщі. Степанов про цю компанію теж знає давно, ще з часів свого губернаторства.



Ігор Іващенко / Фото МОЗ

Наприклад, для медичних закладів Польщі фістульні голки для гемодіалізу коштують не більше, ніж 1 злотого (приблизно 7–8 гривень), тоді як в українські лікарні їх купують від 19 до 29 гривень.

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Анатолій Урбанський

У 2017 році тодішній голова Одеської ОДА Максим Степанов і тодішній голова Одеської облради Анатолій Урбанський, нині нардеп групи "За майбутнє", підписали меморандум із компанією Fresenius Medical. Вони віддали їм приміщення, а компанія зі свого боку пообіцяла безкоштовно передати обладнання для гемодіалізу Одеському обласному центру нефрології й діалізу. Орієнтовна вартість цього обладнання – 45 мільйонів гривень.

Схема проста – компанія ставить своє обладнання в місцеву лікарню, а лікарня потім закуповує в цієї компанії розхідники під це обладнання. Інше купити не зможуть, оскільки матеріали інших фірм для цих апаратів не підійдуть. Лише торік, компанія "Лінк-Медітал" підписала договорів з українськими лікарями на 850 мільйонів. З них 140 мільйон – заплатила компанії Одеса.



"Лінк-Медітал" підписала договорів з українськими лікарями / Скриншот з відео

Новий заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко добре знає, як працює ця система, адже сам багато років пропрацював у компанії, яка продає державі такі розхідники за завищеними цінами.

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Тому кадри олігархів швидко заповнюють міністерські кабінети. Вони знають, як працюють схеми і як стати мільйонерами. І їм байдуже, чи є в медиків костюми, а в пацієнтів ліки.