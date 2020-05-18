Час купувати долар: що буде з гривнею цього тижня

Гривня вже кілька тижнів змінюється, але це не триватиме вічно. 18-22 травня – вдала пора для купівлі долара в цілях збереження заощаджень.

В умовах кризи поведінку гривні доволі важко передбачити, саме тому прогнози НБУ, МВФ та експертів різняться. Що буде з гривнею цього тижня, чому вона зміцнюється та коли варто купувати долар – у матеріалі 24 каналу.

До теми Що буде з валютним ринком в Україні після завершення карантину: прогноз НБУ

Яким буде курс валют цього тижня

Цього тижня (18-22 травня) офіційний курс гривні щодо долара буде коливатися від 26,40 до 26,95. В обмінниках у банках люди зможуть обміняти доларову валюту за курсом 26,30-27,05. Такий прогноз зробили експерти "Мінфіну". Зазначимо, що 18 травня курс закріпився на позначці 26,63 до долара.

Гривня зміцнюється протягом останніх тижнів. І саме час купити долар для тривалого зберігання, адже в умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. Нагадаємо, що в оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Чому гривня зміцниться

Багатьох дивує, чому в умовах пандемії, кризи та карантину українська гривня зміцнюється. Адже всі пам’ятають, що було у 2008 та 2014. Є багато причин чому гривня зміцнюється зараз, але головні – Україні почали затверджувати програми кредитування та в населення та бізнесу закінчилися гроші, щоб масово скуповувати іноземну валюту.

Довіра іноземних кредиторів зростає

Минулого тижня, 13 травня, Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт, який був головною умовою для надання програми фінансування від МВФ. Це ще не кінець, оскільки закон має підписати президент Зеленський, але це важливий сигнал до міжнародних партнерів, що Україна готова до співпраці.

Радимо ознайомитися Як "антиколомойський" закон вирішив долю України

Кредит від МВФ відкриває двері до інших фінустанов.

Якщо буде співпраця з МВФ, тоді буде довіра зовнішніх кредиторів і Україна зможе продовжити робити запозичення в умовах кризи,

– розповідає економіст Борис Кушнірук в коментарі 24 каналу.

Таким чином Україні можуть надати кредит Світовий банк, ЄС та інші фінансові установи. Вже оголосили про те, що Україна отримає 1,2 мільярда євро та 135 мільйонів доларів допомоги. Оскільки Україні довіряють міжнародні кредитори та готові позичати їй гроші, то й для інвесторів Україна стає дещо надійнішою.

У людей та бізнесу закінчуються гроші

У березні гривня різко почала втрачати щодня по кілька копійок в ціні. І головною причиною цьому була поведінка українців та бізнесу, які на хвилі паніки почали скуповувати іноземну валюту, здебільшого долар. До всього цього додалося закриття міжнародного авіасполучення, яким завозять готівкову валюту в Україну. Таким чином, український ринок був переповнений гривнею, а долар був у дефіциті. Нацбанк щодня продавав на ринок долар із золотовалютних резервів, щоб втримати курс. А деякі банки ввели валютні обмеження.

Тепер, після 2 місяців карантину українці не купують долар. Пропозиція перевищує попит. І навіть спостерігається протилежна тенденція: українці продають долар. Більше того українці не виїздять за кордон, а тому потреби купувати валюту менше. Зараз її купують як спосіб збереження заощаджень.

Що ще вплине на зміцнення гривні 18-22 травня?

Інтервенції Нацбанку. Від початку поширення пандемії НБУ втручається на ринок для регулювання курсу валют. Так, напередодні він викуповував гривню, продаючи на ринок валют. Цього тижня, очікується, що Нацбанк викуповуватиме надлишок долара, поповнюючи золотовалютні резерви. Черговий аукціон ОВДП, де НБУ залучає гроші в країну. Українці продовжують продавати валюту.

Якщо треба долар, купуйте цього тижня

Це час, коли гривня міцна через вище описані чинники і водночас час, коли гривня ще не відчула всі негативні наслідки інфляції, карантину та світової кризи.

"Зараз гривня зміцнилася через новини про кредит від МВФ. Проте тенденція зміцнення гривні скоро може обернутися. Бізнес, який є основним покупцем валюти, потроху виходить з карантину, а отже може почати скуповувати валюту. Заробітчани, які завжди переказують в Україну мільярди доларів і таким чином задовільняють попит на валюту в Україні, через закриті кордони цього робити не будуть. А незабаром Україна відчує наслідки світової кризи, яка лиш наростає на додачу до проблем в українській економіці та інфляції. Все веде до того, що гривня впаде" – розповів 24 каналу експерт з економіки Любомир Білик.

Гривня по 35 – поки "страшилки", але гривня по 29 – це прогноз, який може стати реальністю найближчими місяцями або й швидше. Тому експерти рекомендують не спекулювати на доларі, купуючи та продаючи, а вибирати його як інструмент заощаджень.

Закликаємо підходити до купівлі-продажу валюти раціонально, адже саме масова купівля долара раніше цього року змусила гривню впасти з 24 до 28.

Варто знати Падіння гривні та безробіття: озвучено прогноз на 2020-2021 рік

Що відбувалося з гривнею з початку пандемії

Гривня різко підскочила у березні із 24,5 до понад 28 за долар, але з квітня вона почала стабільно зміцнювати, хоч і в дуже повільному темпі.