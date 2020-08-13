Світова економіка вперше з 2008 впаде. Українська економіка постраждає навіть більше. Що буде з гривнею, ВВП, інфляцією та безробіттям?

У Мінекономіки розробили оновлений консенсус-прогноз "Вплив COVID-19 на економіку та суспільство", в якому дали середні прогнози низки експертів. Що прогнозують для України – розбирався 24 канал.

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Як зміняться зарплати в Україні

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні – 4 723 гривні. В уряді заявили, що з вересня її піднімуть до 5 тисяч, а з січня 2021 до 6 тисяч. Хоча у гривневому еквіваленті це й доволі стрімкий ріст – на 27%, у доларовому все не так.

Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплата у доларах була 199 доларів. Станом на 1 січня 2021 за прогнозами щодо "мінімалки" та курсу долара, вона становитиме 212 доларів. Тож ріст становитиме 6,5%.

Прожитковий мінімум

Цього року очікують ще раз підвищити прожитковий рівень, а саме 1 грудня до 2 189 гривень. Наразі він становить 2 118 гривень.

Середня зарплата

Прогнозують, що середньомісячна зарплата цьогоріч буде 11 004 гривні, а наступного року 12 350. Це означає, що заробітна плата зменшиться, адже у червні українці в середньому отримували 11 579 гривень, за даними Держстату. Традиційно найвища зарплата у місті Києві. Натомість найменше отримують мешканці Чернівецької області.

Що буде з безробіттям в Україні

Через карантин та кризу в Україні зросла кількість безробітних. Так, за даними ДСЗ статус безробітного у січні-червні отримали майже 830 тисяч осіб.

При цьому вже у червні чисельність безробітних почала скорочуватись у порівнянні із травнем та квітнем. Загалом це є сезонним явищем, і те, що в цьому році воно не порушилось, свідчить про поступове повернення економіки до "звичного" порядку справ,

– зазначили у Мінекономіки.

За консенсус прогнозом безробіття в Україні у 2020 складе 9,6%. У МВФ вважають, що воно сягне 12,6%. Важливо розуміти, що рівень безробіття включає лиш офіційно безробітних людей, тобто тих, хто став на облік в центр зайнятості населення. Тому рівень фактичного безробіття буде вищим.

У 2021 передбачають певне зниження рівня безробіття – до 9,2%. МВФ вважає, що безробіття впаде до 12%.

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Інфляція, курс гривні та платоспроможність українців

Очікують, що інфляція у 2020 становитиме 5,8%. Цікаво, що у квітні експерти були менш оптимістичні і прогнозували 7% у своєму консенсус прогнозі. Зважаючи на те, що середні зарплати не зростуть, це означає, що купівельна спроможність українців знизиться.

На додачу, впаде гривня, а тому все, що прикріплено до валюти стане дорожчим для українців. Гривня увійшла у 2020 з курсом 23,68 щодо долара, а за прогнозами вийде з курсом 28,20. А середньорічний курс становитиме 27 гривень за долар. Ці прогнози теж змінили. Раніше експерти в консенсус-прогнозі зійшлися на рівні 29,5 на кінець року.

МВФ і далі тримається свого прогнозу щодо 30 гривень за долар. Водночас у 2021, вважають аналітики з МВФ, гривня зміцниться до 28,9 за долар. Дещо схожий прогноз дають і експерти в Україні: наступного року на українців чекає курс гривні по 28,6 за долар.

Наразі, 12 серпня, українська гривня тримається на рівні 27,59 щодо долара. Як вона змінювалася цього року, починаючи з березня, можна побачити на нашому графіку.

Що загрожує українській економіці

Як сильно впаде ВВП

Цьогоріч на економіку України чекає падіння в 6%. Експерти погіршили свій прогноз із 4,2%. Прогнозують, що наступного року Україна буде відновлюватися від кризи, але вона все одно не досягне свого допандемічного рівня. Економіка зросте на 3,2%. До слова, понад 70% опитаних експертів вважають, що Україні знадобиться 1-2 роки для відновлення втраченого потенціалу через коронавірус.

Більшість експертів сходяться на думці, що друга хвиля пандемії настане у другому півріччі 2020. Але, вважають експерти, наслідки для економіки будуть вже не такими негативними, оскільки бізнес пристосувався до умов роботи в умовах пандемії.

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Основні зовнішні ризики на 2020 рік:

Нова світова криза;

Виникнення інших хвиль пандемії COVID-19 у світі;

Дефіцит зовнішнього фінансування;

Вихід нерезидентів із ОВДП;

Посилення гібридних загроз національній безпеці України.

Серед внутрішніх загроз експерти виділяють: