На вівторок, 16 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта суттєво пішла вгору, натомість вартість європейської майже не змінилася.

Офіційний курс долара та євро 16 червня

У вівторок за один американський долар доведеться викласти 26,84 гривні. Це на 11 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у понеділок, 15 червня. Про це мовиться на сайті НБУ.

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Щодо євро, то його ціна практично не змінилася. Якщо порівнювати з попереднім курсом, європейська валюта впала лише на кілька сотих копійки. Але загалом 16 червня євро коштуватиме, як і коштувало, – 30,21 гривні.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні та продовжився у червні. Так, знову американська валюта подолала позначку у понад 27 гривень 28 травня. Щоправда, згодом із певними коливаннями вона все ж трохи опустилась. Натомість європейська в середині травня знову почала коштувати більше за 29 гривень і нижче не опускалась. Більше того, 10 червня євро подолало позначку в 30 гривень і на такому рівні перебуває досі.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 15 червня українці долар у середньому купували за 26,85 гривні. А обміняти в банках "зеленого" можна було за 26,6 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 29,75 гривні, а продавали вони європейську валюту за 30,25 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

15 червня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 26,78 – 26,82 гривні;

євро – 30,11 – 30,15 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 26,66 – 26,76 гривні, а євро – за 29,80 – 29,94 гривні.

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Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу