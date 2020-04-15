Курс валют напередодні Великодня: прогнози

Гривня зміцниться напередодні Великодніх свят. Проте не варто бігти в обмінники і здавати долари. Детальніше розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

У березні через поширення коронавірусу та запровадження карантину, почалися валютні коливання. Спочатку гривня щодня падала відносно долара. Останнім часом вона зміцнювалася.

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Якого курсу чекати напередодні Великодня?

Наразі офіційний курс НБУ гривні до долара становить 27,04 щодо долара та 29,53 щодо євро.

Традиційно на свята курс гривні дещо укріплюється на готівковому ринку. Думаю, що в поточній ситуації курс залишиться більш менш стабільним, а маржа між купівлею та продажем долару скоротиться,

– розповів у коментарі 24 каналу Віталій Шапран, головний експерт Ради НБУ.

Такої ж думки і інші експерти. "Ймовірно, в найближчій перспективі гривня впритул підійде до позначки 27 гривень за долар", – прогнозує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин в коментарі Сегодня.

Ще більш позитивний прогноз дає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі Obozrevatel. Він вважає, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 гривні, а готівковий у банках – близько 26,9/27,2 гривні.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету-2020, де тепер гривня на цей рік закладена на рівні 29,5 щодо долара. При цьому прогнозують гривню по 30,5 за долар вже у другому півріччі.

Та не варто сильно покладатися на прогноз уряду щодо курсу, адже навіть у 2019, коли економічна ситуація була відносно стабільною, прогнозований курс все ж відійшов від фактичного.

Чи впливає Великдень на курс валют?

Ми вирішили перевірити як змінювався курс валют перед Великоднем минулі три роки. Виявилося, що щоразу гривня зміцнювалася на 14-25 копійок щодо долара протягом тижня до Великодня. До того ж експерт Віталій Шапран нам пояснив, що це звична практика у святковий період.

Чому подешевшав долар щодо гривні?Ажіотаж серед населення на купівлю валюти впав. По-перше, вже немає нестачі готівки як це було у березні, кол затримували постачу готівкової валюти з-за кордону. По-друге, через погіршення фінансової ситуації в людей менше грошей і відповідно менше можливостей купувати валюту. Крім того, МВФ заявила про готовність надати Україні кредит у 5 мільярдів доларів вже цього року як тільки наша сторона виконає відповідні умови, зокрема прийме "антиколомойський" закон.

Чи потрібно купувати долар?

Варто розуміти, що українці, які поспішають в обмінники на хвилях паніки, самі ж підривають курс гривні. Як це відбувається? Українці викидають на валютний ринок значну кількість гривні, натомість скуповуючи долар чи євро. В результаті пропозиція на гривню зростає, а попит на неї малий. За законами економіки це відображається на її вартості. Хоча варто зауважити, що це не лише проблема населення, але й українського бізнесу, який на початку карантину також масово скуповував іноземну валюту.

За прогнозами гривня дещо зміцниться напередодні Великодня, тому саме зараз немає сенсу купувати долар чи євро.

Щодо купівлі валюти на тривалий час – то це теж не найкраще рішення. Варто диверсифікувати свої заощадження, тобто тримати в різних валютах в різних місцях (депозити, інвестиції та інше).

Яким буде курс у 2021 році не знають і у НБУ, це залежить від багатьох факторів, якщо завтра знайдуть вакцину від вірусу, то криза згорнеться так само швидко як і розпочалась. Тому варто диверсифікувати свої заощадження,

– розповідає Віталій Шапран.

Що зараз впливає на курс валют?

На курс валют зараз впливають сальдо торгового балансу, відтік або притік капіталу, а також факт співпраці з МВФ. Крім цього, свій вплив даватимуть попит серед населення та пропозиція на ринку, інтервенції Нацбанку та інші.

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Сальдо торгового балансу. Це різниця між тим скільки Україна продає за кордон і скільки купує. Очевидно, що на гривню позитивно впливатиме переважання експорту і навпаки – його зниження у порівнянні з імпортом знецінюватиме гривню. Україна експортує руду, зерно та метали. В умовах кризи ціни на це падають. Проте вони падають і на газ на нафту, які Україна імпортує.

Відтік або притік капіталу. В умовах кризи інвестори менше вкладають у ризиковані проєкти чи програми. Українська економіка радше належить до ризикованих.

Співпраця з МВФ. Протягом 2 тижнів українська гривня падала і як тільки Верховна Рада проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт в першому читанні, який наближає нас до програми кредитування від МВФ, українська гривня зміцнилася. Доля співпраці України з МВФ впливатиме на українську гривню.

Попит та пропозиція на валютному ринку. Чим більше продають гривні, тим більше вона знецінюється. Напередодні в Україні була нестача готівкової валюти через припинення авіасполучення (адже саме таким способом доставляють готівковий долар зокрема). Деякі банки навіть обмежили валютні операції через це, а Нацбанк продавав готівкову валюту на ринок із власних резервів. Це зменшило пропозицію валюти на ринку та ще більше посіяло паніку серед населення.

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Інтервенції Нацбанку. Національний банк регулює курс гривні за рахунок продажу чи купівлі валюти. На те і є золотовалютні резерви, які зараз становлять близько 25 мільярдів доларів. Нацбанк не так регулює курс, як пропозицію на ринку. Коли населення та бізнес викуповує валюту з ринку, то Нацбанк навпаки продає. У другій половині березня Нацбанк продав більше мільярда доларів, щоб стримати курс.